Coca-Cola HBC: Άντλησε 2,1 δισ. ευρώ για τη μεγάλη εξαγορά στην Αφρική

Σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων προχώρησε η Coca-Cola HBC, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, σύμφωνα με το Bloomberg.

H έκδοση των τριών ομολόγων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, διάρκειας 2,5 ετών, 4,5 ετών και 7,5 ετών, έγινε μέσω της θυγατρικής Coca-Cola HBC Finance B.V., με την πλήρη εγγύηση της μητρικής Coca-Cola HBC AG.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, τα δύο μεγαλύτερης διάρκειας ομόλογα θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς συμμετοχής στην Coca-Cola Beverages Africa, καθώς και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 7,1 δισ. ευρώ, επιτρέποντας τη βελτίωση της τιμολόγησης κατά τουλάχιστον 30 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ ύψους 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της The Coca-Cola Company, η οποία τα τελευταία χρόνια αποεπενδύει από δραστηριότητες εμφιάλωσης, εστιάζοντας περισσότερο στο brand και την παραγωγή συμπυκνωμένων πρώτων υλών.

Η Coca-Cola HBC Finance BV αναμένεται να τιμολογήσει τα ομόλογα εντός της ημέρας, με εκτιμώμενη πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από τη S&P.