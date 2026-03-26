Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Coca-Cola HBC: Άντλησε 2,1 δισ. ευρώ για τη μεγάλη εξαγορά στην Αφρική

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Coca-Cola / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων προχώρησε η Coca-Cola HBC, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, σύμφωνα με το Bloomberg.

H έκδοση των τριών ομολόγων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, διάρκειας 2,5 ετών, 4,5 ετών και 7,5 ετών, έγινε μέσω της θυγατρικής Coca-Cola HBC Finance B.V., με την πλήρη εγγύηση της μητρικής Coca-Cola HBC AG.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, τα δύο μεγαλύτερης διάρκειας ομόλογα θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς συμμετοχής στην Coca-Cola Beverages Africa, καθώς και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 7,1 δισ. ευρώ, επιτρέποντας τη βελτίωση της τιμολόγησης κατά τουλάχιστον 30 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ ύψους 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της The Coca-Cola Company, η οποία τα τελευταία χρόνια αποεπενδύει από δραστηριότητες εμφιάλωσης, εστιάζοντας περισσότερο στο brand και την παραγωγή συμπυκνωμένων πρώτων υλών.

Η Coca-Cola HBC Finance BV αναμένεται να τιμολογήσει τα ομόλογα εντός της ημέρας, με εκτιμώμενη πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από τη S&P.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί με τη νέα αύξηση του κατώτατου - Τι αλλάζει σε τριετίες και μισθολόγιο Δημοσίου

Alter Ego Media και Motor Oil μπαίνουν στον ΑΝΤ1+ - Δημιουργούν νέα συνδρομητική πλατφόρμα

Σκλαβενίτης: Η «πρεμιέρα» στα έτοιμα γεύματα και οι big business που έπονται

tags:
Coca Cola
Ομόλογα
gazzetta
gazzetta reader insider insider