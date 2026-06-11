Τραμπ: Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν «μυστική αποστολή» κρατώντας ανοικτό το στενό του Ορμούζ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βοήθησαν δεκάδες δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βοήθησαν δεκάδες δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο αυτής που περιέγραψε με τον όρο «μυστική αποστολή», η οποία είχε σκοπό να παραμείνει η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας ανοικτή, εν μέσω κλιμάκωσης και ανταλλαγών πληγμάτων με το Ιράν τα τελευταία 24ωρα, που ώθησαν την Τεχεράνη να διαμηνύσει σήμερα πως την ξανακλείνει.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι διέταξε την επιχείρηση τον περασμένο μήνα κι υποστήριξε πως χάρη σε αυτή πέρασαν από τη θαλάσσια οδό αυτή συνολικά 200 πλοία και «100 εκατομμύρια βαρέλια αργού» που διατέθηκαν «στην ανοικτή αγορά», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατά δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), το 2025 διέρχονταν ημερησίως 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και υποπροϊόντων του από το στενό.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του αμερικανού προέδρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η «απίστευτα επιτυχημένη προσπάθεια αυτή» δείχνει πως «οι ΗΠΑ ελέγχουν το στενό του Ορμούζ -- όχι το Ιράν».

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε απευθυνόμενος στον Τύπο στον Λευκό Οίκο στην συγκεκριμένη επιχείρηση, με πιο αόριστο τρόπο, λέγοντας πως αποφάσισε να την «αποκαλύψει» διότι μόλις το «ανακάλυψε» το Ιράν· ωστόσο η New York Times εκτίμησε πως αυτό είναι απίθανο: η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για το εγχείρημα ήδη τον περασμένο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ