Η Paramount κέρδισε τον «πόλεμο» για την Warner Bros - Αποσύρεται η Netflix

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφότου το το διοικητικό συμβούλιο της WBD ανακοίνωσε ότι αξιολογεί ως «ανώτερη» την τελευταία πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance.

Αποχώρησε από τον «αγώνα» εξαγοράς της Warner Bros η Netflix, καθώς αρνήθηκε να αυξήσει την προσφορά της αφήνοντας το πεδίο ανοιχτό στην Paramount να κλείσει την συμφωνία ύψους 111 δισ. δολαρίων που έχει προτείνει.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφότου το το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros ανακοίνωσε ότι αξιολογεί ως «ανώτερη» την τελευταία αναθεωρημένη πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance σε σύγκριση με τη συμφωνία που έχει συνάψει με τη Netflix και της έδωσε τέσσερις εργάσιμες για να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τη δική της πρόταση.

«Πάντα ήμασταν πειθαρχημένοι και με την τιμή που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στην τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική», δήλωσε η Netflix. Αντ' αυτού, θα συνεχίσει να επενδύει στην επιχείρησή της, ρίχνοντας περίπου 20 δισ. δολάρια σε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες ψυχαγωγικές προσφορές.

Η μετοχή της Netflix έκανε άλμα έως και 13% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ικανοποιήθηκαν από την αποφασή της. Από την άλλη, η Warner Bros. σημείωσε πτώση, καθώς οι επενδυτές δεν αναμένουν πλέον έναν πόλεμο προσφορών.

«Μόλις το διοικητικό μας συμβούλιο ψηφίσει την έγκριση της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, θα δημιουργηθεί τεράστια αξία για τους μετόχους μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που προσφέρει η συγχώνευση της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας, αφηγούμενοι ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο», δήλωσε από τη μεριά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros David Zaslav.

Υπενθυμίζεται πως η Netflix είχε υπογράψει τον Δεκέμβριο συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου χρέους, για την εξαγορά του στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της Warner Bros ωστόσο οι επαναλαμβανόμενες αντιπροσφορές της Paramount για ολόκληρη την εταιρεία κράτησαν τις διαπραγματεύσεις ανοιχτές.

