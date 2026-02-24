ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι διατάξεις αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.

Από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώθηκαν οι μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών(Διπλωματικού κλάδου και κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Ο.Ε.Υ και Ε.Ν.Υ.), για την μείωση των αποδοχών τους, καθώς κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4093/2012.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Γεωργία Ανδριοπούλου, με τις υπ΄ αριθμ. 105-8/2026 αποφάσεις της, έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, καθώς και της υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 αποφάσεως του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών συναφών κατηγοριών του ίδιου υπουργείου (κλάδου Εμπειρογνωμόνων, κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας), αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ