Intracom Defence: Ανέλαβε έργο του ΝΑΤΟ για τυποποίηση Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας (USVs)

Intracom Defence: Ανέλαβε έργο του ΝΑΤΟ για τυποποίηση Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας (USVs)
Στόχος του έργου είναι η επιτάχυνση της τυποποίησης των USVs και της παροχής κατευθυντήριων γραμμών και εισηγήσεων προς το ΝΑΤΟ.

Έργο με τίτλο «Τυποποίηση Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας: Τρέχουσα Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές» ("Unmanned Surface Vehicles (USV) Standardization: Current Status and Future Outlook"), ανέλαβε από το ΝΑΤΟ η Intracom Defence (IDE).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος του έργου είναι η επιτάχυνση της τυποποίησης των USVs και της παροχής κατευθυντήριων γραμμών και εισηγήσεων προς το ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα θα διατυπωθούν συστάσεις για συνεργασία με εξωτερικούς Οργανισμούς Ανάπτυξης Προτύπων (Standards Developing Organizations - SDOs) και τη βιομηχανία.

Η IDE είναι ο Φορέας Υλοποίησης (κύριος ανάδοχος) και για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, συνεργάζεται με την ελληνική DEFENCE STANDARDIZATION ADVICE P.C. (DEFSTAND), με μοναδική τεχνογνωσία στη διαλειτουργικότητα και τη διαχείριση τυποποίησης, καθώς και με την ASTM International, παγκόσμιο ηγέτη στην ανάπτυξη και διάθεση τεχνολογικών προτύπων.

Με αφορμή την ανάθεση του έργου, o Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, κ. Γεώργιος Τρουλλινός, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την IDE η επιλογή της από το NATO, ως Κύριο Ανάδοχο ενός έργου που αφορά σε έναν τεχνολογικό τομέα υψηλής στρατηγικής σημασίας διεθνώς, αυτόν των USVs, έχοντας ήδη από το 2019 αναπτύξει, σε συνεργασία με άλλες ελληνικές εταιρείες το πρώτο Ελληνικό USV».

