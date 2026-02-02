Deutsche Bank: Δεύτερο παγκοσμίως το Χρηματιστήριο της Αθήνας τον Ιανουάριο

Υψηλότερες αποδόσεις έναντι του Γενικού Δείκτη του ΧΑ εμφάνισαν μόνο το ασήμι, το πετρέλαιο ο χρυσός και ο βραζιλιάνικος Bovespa.

Τη δεύτερη μεγαλύτερη απόδοση μεταξύ όλων των εθνικών χρηματιστηριακών δεικτών και από τις μεγαλύτερες μεταξύ όλων των βασικών επενδυτικών assets εμφάνισε τον Ιανουάριο το Χρηματιστήριο της Αθήνας, σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Bank.

Πιο συγκεκριμένα, σε τοπικό νόμισμα το Χρηματιστήριο της Αθήνας εμφάνισε απόδοση 9,2%, πίσω μόνο από το χρηματιστήριο της Βραζιλίας (12,6%).

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ υπεραπέδωσε έναντι όλων των βασικών ευρωπαϊκών και διεθνών μετοχικών δεικτών τον Ιανουάριο, μεταξύ των οποίων οι MSCI EM Equities (8,9%), Hang Seng (6,9%), Nikkei(5,9%), DJ Stoxx 600 Banks (5,5%) και του πορτογαλικού Γενικού Δείκτη (5,4%).

Μεταξύ των κυριότερων επενδυτικών assets, υψηλότερες αποδόσεις έναντι του Γενικού Δείκτη του ΧΑ εμφάνισαν μόνο το ασήμι (+18,9%), το πετρέλαιο (Brent +16,2%, US WTI Oil +13,6%) και ο χρυσός με άνοδο 13,3%.