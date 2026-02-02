Υπερταμείο: «Ανακριβείς και παραπλανητικές αναφορές για τον διαγωνισμό της Μαρίνας Καλαμαριάς»

Για «ψευδείς φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και αποσπασματικές ή παραπλανητικές αναγνώσεις του σχεδίου αξιοποίησης της Μαρίνας, οι οποίες δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες» κάνει λόγο το Υπερταμείο.

Για «ψευδείς φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και αποσπασματικές ή παραπλανητικές αναγνώσεις του σχεδίου αξιοποίησης της Μαρίνας, οι οποίες δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες» κάνει λόγο το Υπερταμείο, που στην σχετική ανακοίνωσή του προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την αλήθεια απέναντι σε «ανακριβείς και παραπλανητικές αναφορές που διακινούνται από τον Δήμο Καλαμαριάς» όπως αναφέρει.

«Παρά το γεγονός πως υπήρξε συμφωνία και άμεση ανταπόκριση του Υπερταμείου και του Υπουργείου στα αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Καλαμαριάς επέλεξε τη δικαστική προσφυγή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου, με άμεσο κόστος για τους πολίτες της Καλαμαριάς» τονίζει το Υπερταμείο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπερταμείου:

Το Υπερταμείο/Growthfund θεωρεί υποχρέωσή του να αποκαταστήσει την αλήθεια απέναντι σε ανακριβείς και παραπλανητικές αναφορές που διακινούνται από τον Δήμο Καλαμαριάς σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Καλαμαριάς (Μαρίνα Αρετσούς), που εκκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Προς αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων, επισημαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Καλαμαριάς με το Υπερταμείο, παρουσία θεσμικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την οποία συμφωνήθηκαν ρητώς και έγιναν αποδεκτές από τον Δήμο Καλαμαριάς συγκεκριμένες ειδικές προβλέψεις στους όρους του διαγωνισμού, οι οποίες δεσμεύουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία και άμεση ανταπόκριση του Υπερταμείου και του Υπουργείου στα αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Καλαμαριάς επέλεξε τη δικαστική προσφυγή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου, με άμεσο κόστος για τους πολίτες της Καλαμαριάς.

Η μεταγενέστερη αμφισβήτηση των συμφωνηθέντων αποκλίνει από τις αρχές θεσμικής σοβαρότητας και τα πρότυπα σύγχρονης διακυβέρνησης που οφείλουν να διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συμφωνήθηκαν:

• Ο Προτιμητέος Επενδυτής υποχρεούται να αναδείξει το τέως κεντρικό κτίριο του ΕΟΤ (Remezzo) και να ενσωματώσει δραστηριότητες, όπως τη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Καλαμαριάς. Το Υπερταμείο, αναγνωρίζοντας την ιστορικότητα του σημείου για το τον Ποντιακό Ελληνισμό, έχει κάνει δεκτό το αίτημα παλαιότερων Δημοτικών αρχών και έχει εντάξει τη δημιουργία σχετικού Μουσείου στη Μαρίνα.

• Σε περίπτωση που, κατά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, έχει αδειοδοτηθεί ξενοδοχειακή δραστηριότητα σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη Μαρίνα, δεν θα υλοποιηθεί η προβλεπόμενη ξενοδοχειακή ανάπτυξη με διαμερίσματα μακροχρόνιας μίσθωσης εντός της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας.

Επιπλέον, το Υπερταμείο, ανταποκρινόμενο στους προβληματισμούς του Δήμου, προχώρησε σε μείωση του συντελεστή δόμησης κατά 50%, περιορίζοντας το ύψος των κτιρίων σε δύο ορόφους και διασφαλίζοντας με κάθε τρόπο την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών και των επισκεπτών στους χώρους πρασίνου, άθλησης και αναψυχής.

Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν ενεργά και θεσμικά στη διαβούλευση για την κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Η Μαρίνα Καλαμαριάς αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Καλαμαριάς και ευρύτερα για τη Θεσσαλονίκη. Το Υπερταμείο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ωρίμανσης του διαγωνισμού, έλαβε σοβαρά υπόψη όλους τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν τόσο από τη δημοτική αρχή όσο και από την τοπική κοινωνία και προχώρησε σε ουσιαστικές προσαρμογές του σχεδιασμού.

Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση οφείλει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε ψευδείς φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και αποσπασματικές ή παραπλανητικές αναγνώσεις του σχεδίου αξιοποίησης της Μαρίνας, οι οποίες δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες.

Σταθερή πρόθεση του Υπερταμείου παραμένει η ανάδειξη της Μαρίνας Καλαμαριάς σε σύγχρονο τοπόσημο για την περιοχή, με όρους ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης και με σαφές όφελος για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τη δημόσια ζωή της πόλης.