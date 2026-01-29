BriQ Properties: Αγορά οικοπέδου στη Μεταμόρφωση για ανάπτυξη βιομηχανικού κτηρίου

Το κόστος απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Στην αγορά οικοπέδου επιφάνειας 10.555 τ.μ. στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής, εντός ΒΙΟΠΑ Αχαρνών, προχώρησε η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο οικόπεδο σκοπεύει να κατασκευάσει νέο βιομηχανικό κτήριο, υψηλών προδιαγραφών, επιφάνειας περίπου 4.180 τ.μ. Το κόστος απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της επένδυσης (συμπεριλ. της αγοράς του οικοπέδου) εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία υπέγραψε μισθωτήριο 25ετούς κλειστής διάρκειας για τη μίσθωση του κτηρίου με αξιόπιστο μισθωτή, ενώ η παράδοση του κτηρίου που θα κατασκευαστεί εκτιμάται ότι θα γίνει στα τέλη του 2027.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου βιομηχανικού κτηρίου εντός του αστικού ιστού, με εξασφαλισμένη την 25ετή μίσθωσή του σε αξιόπιστο μισθωτή και με μακροχρόνια υψηλή απόδοση είναι μέσα στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας μας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακύκλωσης κεφαλαίων που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους».