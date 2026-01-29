Ο Μασκ ψηφίζει ΑΙ: Η Tesla καταργεί τα Model S και X και ρίχνει δισ. στα ρομπότ Optimus

Ο Έλον Μασκ άφησε να εννοηθεί πως η πώληση ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία η Tesla βοήθησε να εισαχθούν στην παγκόσμια μαζική αγορά, σύντομα δεν θα αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρεία.

Είχε αναφερθεί αρκετές φορές στην προηγούμενη χρονιά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, στην προοπτική να αλλάξει η στρατηγική της Tesla και από ένας καινοτόμος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων που άλλαξε ριζικά τον κλάδο, να αφοσιωθεί στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ρομπότ, ωστόσο φαίνεται πως πλέον αυτό γίνεται πραγματικότητα.

Χθες, μετά την ανακοίνωση των χθεσινών αποτελεσμάτων, ο Μασκ ανακοίνωσε σε τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές πως σταματά την παραγωγή των μοντέλων Model S και του Model X, και αντ' αυτού, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον χώρο του εργοστασίου για να κατασκευάσει ανθρωποειδή ρομπότ. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί πως η πώληση ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία η Tesla βοήθησε να εισαχθούν στην παγκόσμια μαζική αγορά, σύντομα δεν θα αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρεία, στον απόηχο των υποτονικών πωλήσεων που έχει σημειώσει η εταιρεία τα τελευταία τρίμηνα, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει μια επίθεση ανταγωνισμού σε διάφορα μέρη του κόσμου, κυρίως από την BYD στην Κίνα. Νωρίτερα μάλιστα αυτόν τον μήνα, η Tesla ανέφερε πτώση 16% στις παραδόσεις οχημάτων για το τέταρτο τρίμηνο και πτώση 8,6% για ολόκληρο το έτος.

Ο Μασκ ανέφερε ότι το Cybercab, ένα διθέσιο αυτόνομο ρομποταξί χωρίς τιμόνι ή πεντάλ, τελικά θα πωληθεί σε αριθμούς «αρκετές φορές μεγαλύτερους» από όλα τα άλλα οχήματα της Tesla μαζί. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν λειτουργεί ακόμη ευρέως, χρησιμοποιώντας υπαλλήλους της Tesla ως «ελεγκτές ασφαλείας» στα αυτοκίνητα, ενώ άλλες εταιρείες προσφέρουν πραγματικά ταξίδια χωρίς οδηγό σε πολύ περισσότερες πόλεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες προσαρμοσμένα κέρδη 50 σεντς ανά μετοχή, έναντι 45 σεντς των εκτιμήσεων αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG. Τα λειτουργικά κέρδη ήταν 1,41 δισ. δολ. έναντι 1,32 δισ. δολ. της εκτίμησης, ενώ τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο μειώθηκαν στα 840 εκατ. δολάρια, ή 24 σεντς ανά μετοχή, από 2,1 δισ. δολάρια, ή 60 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο τα ετήσια έσοδα υποχώρησαν 3%, η πρώτη φορά που καταγράφηκε κάτι παρόμοιο στην ιστορία της εταιρείας.

Η μετοχή ενισχύεται περίπου 3% πριν το άνοιγμα της Wall Street, καθώς η εταιρεία δήλωσε ότι τα ρομπότ Optimus βρίσκονται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει η παραγωγή τους στο τέλος του έτους, γεγονός που εκτιμήθηκε από τους επενδυτές που περίμεναν νέα για τα πολυδιαφημισμένα ρομπότ της Tesla.

Στην έκθεση κερδών της, η εταιρεία αποκάλυψε επίσης για πρώτη φορά ότι η Tesla κατέληξε σε συμφωνία για επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην xAI. Η εταιρεία AI, την οποία κατέχει και ίδρυσε ο Musk το 2023, κατέχει επίσης την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, X.