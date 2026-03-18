ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων

Αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων απηύθυνε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της στον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή

Αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων μέχρι να δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ απηύθυνε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, για τους εξής λόγους: Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων επισύρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε βάρος των εκμισθωτών, αλλά και των ενοικιαστών.

Στις εκατοντάδες χιλιάδες μισθώσεων με πολλαπλούς συνεκμισθωτές θα πρέπει να έχει οριστεί σε ποιον ή ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να γίνονται οι καταβολές των ενοικίων, ώστε να ελέγχονται από το λογισμικό της ΑΑΔΕ. Συνεπώς για να εφαρμοστεί η νέα αυτή υποχρεωτική ρύθμιση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών αυτών στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων του ΜΙΔΑ.

Είναι συνεπώς απαραίτητο, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, και όχι να επιχειρηθεί το πρωθύστερο της υποχρεωτικότητας χωρίς να έχουν προσδιοριστεί οι κανόνες, αλλά και οι εξαιρέσεις της νέας αυτής διαδικασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζική αποστέρηση δικαιωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, χωρίς λόγο.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει και πάλι ποιες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση πρέπει να προβλεφθούν και ποιοι κανόνες πρέπει γενικότερα να ισχύσουν ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή της, χωρίς κοινωνικές παρενέργειες.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, προτείνει και πάλι να εξαιρεθούν ρητά από τις κυρώσεις αυτές, τα εξής μισθώματα κατοικιών:

Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ) μηνιαίως Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών Τα μισθώματα που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ ότι έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής Τα μισθώματα που για οποιονδήποτε λόγο παρακατατίθενται δημόσια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός αν ρητά οριστεί ότι και αυτό αποτελεί αποδεκτή καταβολή.

Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να οριστεί ρητά ότι: