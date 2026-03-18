Οικονομία | Διεθνή Οικονομικά Νέα

Στο 3,4% ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επιτάχυνση κατέγραψε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ, καθώς ο δείκτης τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) αυξήθηκε 3,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού, που μετρά το κόστος που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους, αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,5%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση μόλις 0,3% και για τους δύο δείκτες.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,4%, ενώ η ενέργεια κατέγραψε άνοδο 2,3%. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στην κατηγορία των τροφίμων, όπου οι τιμές των φρέσκων και αποξηραμένων λαχανικών εκτοξεύθηκαν κατά 48,9%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Πληθωρισμός
Τιμές παραγωγού (PPI)
ΗΠΑ
gazzetta
gazzetta reader insider insider