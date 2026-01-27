Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Κυβερνοεπίθεση στη Euroxx Χρηματιστηριακή - Δεν υπάρχει ένδειξη διαρροής δεδομένων

Για λόγους ασφαλείας υπήρξε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων και η διερεύνηση συνεχίζεται, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας πως για λόγους ασφαλείας υπήρξε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει:

«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων.

Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».

