Μαζαράκης (Εθνική Ασφαλιστική): Μεσοσταθμικές αυξήσεις 6,8% στα ισόβια ασφάλιστρα υγείας το 2026

Στον μετασχηματισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής, με έμφαση στην τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης σε συνάντησή του με δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας τους βασικούς στρατηγικούς άξονες που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της εταρείας, δίνοντας παράλληλα σαφές στίγμα για την πορεία των ασφαλίστρων υγείας σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενων προκλήσεων.

Ο κ. Μαζαράκης σημείωσε ότι στόχος είναι να γίνει η πρώτη και μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα μέχρι το 2027 σε όλα τα επίπεδα, ενώ σε ό,τι αφορά στον κλάδο Υγείας, ανέφερε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά.

Σχετικά με τα ισόβια συμβόλαια, τόνισε ότι οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το αυξανόμενο κόστος νοσηλείας και τις διαρθρωτικές στρεβλώσεις του συστήματος. Όπως είπε, για τα ισόβια συμβόλαια υγείας, η μεσοσταθμική αύξηση για όσα συμβόλαια ανανεώνονται, το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα διαμορφωθεί στο 6,8%. Για τα συμβόλαια του δεύτερου εξαμήνου οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη του κόστους Υγείας. Στα ετησίως ανανεούμενα, οι τιμαριθμικές αυξήσεις θα είναι κοντά στο 3%, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις - λόγω ηλικίας και πληθωρισμού υπηρεσιών υγείας - ενδεχομένως θα είναι υψηλότερες.

Μέσα από αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε, η Εθνική Ασφαλιστική επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ζημιογόνα.

Με την υποστήριξη του ομίλου Πειραιώς και με το 2026 να χαρακτηρίζεται έτος σταθεροποίησης η εταιρεία θέτει τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, σε έναν ασφαλιστικό κλάδο που, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαζαράκης, αλλάζει αναπόφευκτα και με ρυθμούς που δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις.

Πρώτος πυλώνας της στρατηγικής, όπως ανέφερε, είναι η τεχνογνωσία ενώ τόνισε ότι, το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας δεν είναι άμεσα ορατό, «είναι σαν το παγόβουνο», καθώς αφορά τη δημιουργία των θεμελίων: την αλλαγή του κεντρικού συστήματος ασφαλίσεων και τον συνολικό ψηφιακό εκσυγχρονισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε ο ίδιος, η Εθνική Ασφαλιστική αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, κυρίως στις ομαδικές ασφαλίσεις και στις μικρές αποζημιώσεις - έως 100 ευρώ - όπου η αυτοματοποίηση μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την εμπειρία πελάτη και την αποδοτικότητα.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τους ανθρώπους και την εταιρική κουλτούρα. Ο διευθύνων σύμβουλος σημείωσε ότι το 2024 υλοποιήθηκε εκτεταμένος οργανωτικός εξορθολογισμός, με μείωση των διοικητικών επιπέδων από εννέα σε πέντε, ευθυγραμμίζοντας την εταιρεία με διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, μειώθηκε ο αριθμός εργαζομένων ανά μάνατζερ και δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες και πιο λειτουργικές μονάδες.

«Πλέον, θέλουμε να ανταμείβουμε την απόδοση», σημείωσε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι η λειτουργία με δεδομένα και σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η αλλαγή κουλτούρας, πρόσθεσε, συνδέεται άμεσα με τον πελάτη και την αποτελεσματικότητα. «Μας ενδιαφέρει να έχουμε παραγωγικούς ασφαλιστές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός ισχυρού και αποδοτικού δικτύου. Επιπλέον, σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλα τα κανάλια διανομής.

Απαιτείται εθνική στρατηγική

Αναφορικά με τα ισόβια συμβόλαια σημείωσε ότι, τα συμβόλαια που πωλήθηκαν τη δεκαετία του '80 δεν μπορούν να διαχειρίζονται σήμερα με τους ίδιους όρους. Η εταιρεία μετρίασε το market risk μέσω πιο ορθής επενδυτικής πολιτικής, ωστόσο ο κλάδος Υγείας παραμένει η μεγαλύτερη και πιο σύνθετη πρόκληση.

Ο κ. Μαζαράκης υπογράμμισε ότι το πρόβλημα της Υγείας δεν μπορεί να λυθεί αποσπασματικά ούτε, μόνο, από τις ασφαλιστικές. Απαιτείται εθνική στρατηγική και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. Δηλαδή όπως εξήγησε, κράτους, ασφαλιστικών, γιατρών, νοσοκομείων και φαρμακευτικών.

Αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις του συστήματος, στη φορολογία ασφαλίστρων, στο ΦΠΑ που μετακυλίεται στον πελάτη, αλλά και στην απουσία ενιαίων συμφωνιών νοσηλείας. Έφερε ως παράδειγμα τη συζήτηση για τα ιατρικά πρωτόκολλα (DRGs) που, όπως σημείωσε, δεν έχει προχωρήσει για χρόνια, ενώ υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα για τον ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε είναι η δημιουργία μίας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας - αντίστοιχης της ΑΑΔΕ - όπου όλοι οι πάροχοι υγείας θα είναι συνδεδεμένοι, με χρήση AI για έλεγχο και διαφάνεια, καθώς και η καθιέρωση κλειστού προϋπολογισμού για τον έλεγχο των αυξήσεων κόστους.

Η παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου στις 5 Μαρτίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μετάβαση από το CVC στην Τράπεζα Πειραιώς. Όπως εξήγησε, το CVC λειτούργησε αποτελεσματικά με ορίζοντα 5-7 ετών, όμως η είσοδος της Πειραιώς προσφέρει σταθερότητα, πρόσβαση σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα και δυνατότητες οικονομιών κλίμακας και ισχυρότερης εμπορικής παρουσίας.

«Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο καλύτερος μέτοχος που θα μπορούσαμε να έχουμε» είπε ο διευθυνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Για τους ποσοτικούς στόχους της Εθνικής Ασφαλιστικής , επιφυλάχθηκε να απαντήσει μετά τις 5 Μαρτίου (ημερομηνία που θα γίνει παρουσίαση μέσω της Πειραιώς στο road show στο Λονδίνο) αναφέροντας ότι το 2026 θα είναι έτος σταθεροποίησης και στη συνέχεια να ακολουθήσει βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη.

Ο κ. Μαζαράκης απαντώντας σε ερωτήσεις, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής ονόματος και ούτε υπάρχει πρόθεση εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τέλος, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ζημιογόνα. «Δεν γίνεται να πουλάς 100 και να σου κοστίζει 110», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα περνά μέσα από τον έλεγχο κόστους, τη σωστή κατανομή δαπανών και την αξιοποίηση των συνεργειών με την Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως κατέληξε, «αν δεν κάνουμε εμείς κάτι, θα το κάνει κάποιος άλλος - και θα είναι ριζοσπαστικό», δίνοντας το στίγμα των αλλαγών που έρχονται στον ασφαλιστικό κλάδο.