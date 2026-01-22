Στις αγορές με Tier II για 400 εκατ. ευρώ η Eurobank - «Εκρηκτική» ζήτηση με πάνω από 3,5 δισ. προσφορές

Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank μέσω της έκδοσης ομολόγου Tier 2 μεγάλης ωρίμανσης.

Η συστημική τράπεζα επιδιώκει την άντληση 400 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης διάρκειας 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονταν πέριξ της περιοχής του mid swap +200 μονάδες βάσης. Αυτό σημαίνει κοντά στο 5%. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε με προσφορές από ξένα χαρτοφυλάκια που ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ, οδηγούν χαμηλότερα το επιτόκιο προς τη ζώνη του 4,7% περίπου.