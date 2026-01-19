Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Αγορά 1,9 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 7,3 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 7.073.476 Ίδιες Μετοχές.

Στην αγορά 1.924.116 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,8337 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.376.445,37 ευρώ κατά το διάστημα 12.01.2026 – 16.01.2026 προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

