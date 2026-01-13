BΟΑΚ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πότε «μπαίνει μπρος» η σύμβαση των 2 δισ. ευρώ

Ακόμα και εντός του Φεβρουαρίου 2026 η ουσιαστική έναρξη της σύμβασης παραχώρησης στο τμήμα Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο, με παραχωρησιούχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι τελευταίες «πινελιές» προς την εκκίνηση και οι αρχικές εργασίες. Το «ανοιχτό μέτωπο» της εισόδου συν-επενδυτών στο σχήμα. Το project.

Στην τελική ευθεία έχει, πλέον, εισέλθει η διαδικασία ουσιαστικής έναρξης – ενεργοποίησης της mega σύμβασης παραχώρησης, αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ, για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, μαζί με το «κομμάτι» Κίσσαμος – Χανιά. Όπως πριν από περίπου ένα μήνα είχε αναφέρει το insider.gr, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποφάσιζε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (σε συνδυασμό με δέσμη μέτρων – προϋποθέσεων – ορίων και περιορισμών, ήτοι περιβαλλοντικές απαιτήσεις) του έργου με τίτλο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα Κίσσαμος - Χανιά, Νομού Χανίων».

Ανοίγοντας, έτσι, τον δρόμο για την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης, καθώς, αυτή η έγκριση αποτελούσε ένα από τα τελευταία προαπαιτούμενα. Όπως έχουμε, όμως, αναφέρει, αν και ήδη έχουν εκκινήσει κάποιες αρχικές – πρόδρομες εργασίες ή και έργα οδικής ασφάλειας στο τμήμα αυτό, δεν έχουμε ακόμη περάσει στην ουσιαστική έναρξη της παραχώρησης καθώς χρειάζονται κάποιες νομικής φύσης διαδικασίες ή και κάποια απαιτούμενα έγγραφα κ.α..

Αν και ήδη η σύμβαση έχει υπογραφεί εδώ και μήνες, εντούτοις, δεν έχει ακόμη «περάσει» νομικά, ουσιαστικά και τυπικά στα «χέρια» του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κάτι που αναμένεται προσεχώς. Κατά πληροφορίες, αυτό αναμένεται εντός του επόμενα μήνα, ενδεχομένως έως το πρώτο «μισό» του Φεβρουαρίου 2026, ώστε και τυπικά αλλά και ουσιαστικά ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει «κλείσει τα μέτωπα» σε μία ακόμα μεγάλη οδική παραχώρηση. Όπως αναφέραμε, ήδη στο μέτωπο της παραχώρησης έχουν ξεκινήσει κάποιες αρχικές εργασίες σε κάποιους κόμβους (από σημάνσεις και στήσιμο εργοταξίων έως έργα οδικής ασφάλειας), αλλά ο κυρίως όγκος των παρεμβάσεων αναμένεται το 2026.

Όσον αφορά ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ, ειδικότερα τη συμμετοχή σε κατασκευή και παραχώρηση των σχημάτων AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (ή και ΜΕΤΚΑ, όμιλος METLEN), που από καιρό έχει αναδείξει το insider.gr, κύκλοι του ομίλου που παρακολουθούν τις εξελίξεις αναφέρουν ότι υπήρχαν επαφές και συζητήσεις, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για την ώρα, ενώ αυτό που προέχει είναι να ξεκινήσουν τα έργα.

Ποιο είναι το έργο

Με την ενεργοποίηση για το τμήμα της προαίρεσης Κίσσαμος-Χανιά, ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται στα δυτικά. Έτσι, η σχετική σύμβαση συμπεριλαμβάνει πλέον την κατασκευή του νέου οδικού άξονα, του πρώτου με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου σε νησί, από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι τον Κίσσαμο των Χανίων, συνολικού μήκους, πλέον, 187 χλμ., με την προσθήκη και των 30 χλμ. της προαίρεσης.

Το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χλμ. ανήκει στον ΒΟΑΚ μήκους περίπου 300 χλμ. και πρόκειται για ένα πολυσύνθετο και δύσκολο έργο.

Σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή:

Δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ

26 σηράγγων

10,80 χλμ. νέων γεφυρών, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν τα 100 μέτρα μήκος

20 νέων ανισόπεδων κόμβων και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων στις Παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου.

Μαζί με την προαίρεση, ο νέος δρόμος θα περιλαμβάνει 43 κόμβους, 23 σήραγγες και 89 γέφυρες. Μέρος του προϋπολογισμού, περί τα 200 εκατ., θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης αν και είναι ερωτηματικό αν θα απορροφηθεί το σύνολο των κονδυλίων που προβλέπονται για την παραχώρηση, λόγω καθυστερήσεων και ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Προχωρά ο ΒΟΑΚ

Πρόσφατα, ο υπουργός Υποδομών και μεταφορών, Χρ. Δήμας, είχε αναφέρει ότι «ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται, καθώς ήδη εκτελούνται εργασίες στο δημόσιο έργο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και στο ΣΔΙΤ, από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο.

Σχετικά, ο κ. Δήμας είπε: «Στο κομμάτι της παραχώρησης, στο Χανιά – Ηράκλειο, τις περασμένες ημέρες είχαμε τα πρώτα εργοτάξια στην παράκαμψη των Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ ακολουθεί και η παράκαμψη του Ηρακλείου. Εκτελούνται, επίσης, τα οδικά έργα οδικής ασφάλειας σε δύο σημεία: Χανιά – Κολυμπάρι και Ηράκλειο – Λινοπεράματα και το 2026, θα έχουμε έργα οδικής ασφάλειας σε πέντε σημεία. Παράλληλα, έχουμε χρηματοδοτήσει τις μελέτες για να φτάσουμε μέχρι τη Σητεία.

Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος τόνιζε ότι «με την υπογραφή της απόφασης για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δίνεται στην πράξη το εναρκτήριο λάκτισμα για να «τρέξει» σε πλήρεις ρυθμούς το έργο του ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα, η σύμβαση Χερσόνησος–Καστέλι. Μπορεί αυτό το τμήμα να εντάχθηκε συμβατικά στο αντικείμενο του έργου ως προαίρεση, όμως πρακτικά, η άσκηση αυτού του δικαιώματος σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση της κατασκευής ενός από τα πιο κρίσιμα και ενδιαφέροντα τμήματα του ΒΟΑΚ που υλοποιείται ως Παραχώρηση. Πρόκειται για το κομμάτι που προσδίδει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο στο συνολικό έργο και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ήταν καθοριστικό για τη χρηματοδότησή του.

Με τη σημερινή υπογραφή ο παραχωρησιούχος αποκτά τη δυνατότητα να κλείσει τις εκκρεμότητές του με τις τράπεζες, διασφαλίζοντας τόσο τη δική του χρηματοδοτική συμμετοχή όσο και τη συμμετοχή του Δημοσίου σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές του υποχρεώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε εργοτάξια σε όλη την Κρήτη. Αυτό είναι, ουσιαστικά, το στοίχημα των επόμενων ημερών. Πέρα από τα εργοτάξια οδικής ασφάλειας, πέρα από τις ενεργές συμβάσεις, πέρα από τα νέα εργοτάξια στις παρακάμψεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και πέρα από τη σήραγγα στα Άπτερα, πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε η Κρήτη να γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο».