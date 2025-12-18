Eurobank: Από 19 Δεκεμβρίου στο ταμπλό του ΧΑΚ οι νέες μετοχές

Πρόκειται για 3.631.510.801 κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ εκάστη.

Από τις 19 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου των νέων μετοχών της Eurobank που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» από την Eurobank.

Η παράλληλη εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. θα διενεργείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.