Έρευνα IWG: Το 95% των CEOs δηλώνουν αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά

Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εισέρχονται στο 2026 τα κορυφαία στελέχη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση State of the C-Suite της International Workplace Group (IWG).

Όπως έδειξαν τα ευρήματα, το 95% των CEOs δηλώνουν αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά, ενώ το 84% αναμένει βελτίωση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας και επιφυλακτικότητας. Η αισιοδοξία αυτή συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενέργειες: Όλοι οι CEOs αναγνωρίζουν τη σημασία της συγκράτησης των δαπανών, με τους CFOs να εφαρμόζουν μειώσεις στους προϋπολογισμούς, που κατά μέσο όρο φτάνουν το 10%.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πολλά στελέχη στρέφονται σε τεχνολογικές λύσεις και σε νέες μορφές εργασίας, που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών και απελευθερώνουν πόρους για επενδύσεις σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά 20 - 40%, ενώ τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας περιορίζουν σημαντικά το κόστος στέγασης, έως και 55% Πέρα από την εξοικονόμηση κόστους, το 2026 τέσσερα στα πέντε κορυφαία στελέχη (83%) δηλώνουν ότι το 2026 θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση (82%), καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας (82%). Σε προηγούμενη έρευνα της IWG, το 78% των εργαζομένων ανέφερε ότι η χρήση AI τους βοηθά να εξοικονομήσουν χρόνο, κατά μέσο όρο 55 λεπτά την ημέρα, κάτι που αντιστοιχεί σχεδόν σε μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα.

Εταιρείες κάθε μεγέθους δίνουν πλέον στους εργαζομένους τους την ευελιξία να εργάζονται σε περισσότερα από ένα σημεία: στο σπίτι, στην κεντρική έδρα ή σε τοπικά γραφεία. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή στην καθημερινότητα, αλλά για διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής αξίας. Οι μέρες που οι υπάλληλοι εργάζονταν σε ένα κεντρικό γραφείο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τα πάντα, καταργώντας την ανάγκη για καθημερινές, μεγάλες και δαπανηρές μετακινήσεις προς την εργασία.

Το 2026 χαρακτηρίζεται από την επιστροφή στο «γραφείο», αλλά με νέους όρους: όχι σε έναν και μοναδικό χώρο. Το 83% των CEOs επιτρέπει ήδη στις ομάδες τους να εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες. Οι βασικοί λόγοι; μικρότερες μετακινήσεις (43%), πρόσβαση σε μεγαλύτερες δεξαμενές ταλέντων (37%), ικανοποίηση και σεβασμός στην προτίμηση των εργαζομένων (37%), αύξηση της παραγωγικότητας (37%) και η δυνατότητα επιλογής γραφείου ή συνεργατικού χώρου σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος ακινήτων (37%).

Το 2026, το 56% των CEOs σκοπεύει να υιοθετήσει βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ή να ενταχθεί σε δίκτυα ευέλικτων συνεργατικών χώρων (54%), αξιοποιώντας πλήρως την ευελιξία που προσφέρουν αυτά τα σχήματα.

«Δεν τίθεται πλέον δίλημμα ανάμεσα στο σπίτι και το γραφείο», σχολιάζει ο Mark Dixon, ιδρυτής και CEO της International Workplace Group. «Όταν μειώνονται οι καθημερινές μετακινήσεις προς απομακρυσμένες τοποθεσίες και δίνεται στους εργαζομένους η ευχέρεια να εργαστούν κοντά στον τόπο κατοικίας τους, οι επιχειρήσεις εξοικονομούν πόρους, αυξάνουν την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση του προσωπικού, ενώ καταφέρνουν να το διατηρήσουν. Παράλληλα, πρόσφατη μελέτη της IWG δείχνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 30.000 δολάρια ετησίως, όταν εργάζονται σε σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους κοντά στο σπίτι τους».

Τα ευρήματα της έκθεσης State of the C-Suite 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου της IWG. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η εταιρεία άνοιξε 660 νέα κέντρα στις ΗΠΑ, εκ των οποίων τα περισσότερα,πάνω από τέσσερα στα πέντε (83%),βρίσκονται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Το παγκόσμιο δίκτυο της IWG περιλαμβάνει πλέον πάνω από ένα εκατομμύριο χώρους εργασίας σε 121 χώρες, καλύπτοντας και τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Μόνο το 2024 δημιουργήθηκαν 624 τοποθεσίες, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία υπέγραψε και εγκαινίασε περισσότερες νέες τοποθεσίες από ό,τι σε όλη την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της.

«Η αποδοτικότητα και η επίδοση κάθε οργανισμού εξαρτώνται από τον τρόπο διαχείρισης των ανθρώπων», τονίζει ο Mark Dixon, CEO και ιδρυτής της International Workplace Group. «Καθώς οι διοικήσεις ενσωματώνουν τεχνολογικά εργαλεία, ελέγχουν τις δαπάνες και διατηρούν το ανθρώπινο δυναμικό τους αντιμετωπίζοντας τα κόστη που συνεπάγεται η απώλεια προσωπικού. Τα οφέλη της ευέλικτης εργασίας ενισχύουν την προοπτική εξέλιξης».

Η πρόσφατη έρευνα της IWG παρουσιάστηκε αφού η εταιρεία κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα, χρηματορροές και κερδοφορία στην ιστορία της, και υπέγραψε περισσότερες νέες συνεργασίες το πρώτο εξάμηνο του 2025 απ’ ό,τι σε όλη την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της.