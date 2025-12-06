VW Group: Σχέδια για επενδύσεις 160 δισ. ευρώ ως το 2030

Σύμφωνα με τον CEO της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η εστίαση στο νέο επενδυτικό πλάνο είναι «στη Γερμανία και την Ευρώπη».

Η Volkswagen Group σχεδιάζει να επενδύσει 160 δισεκατομμύρια ευρώ (186 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της, Όλιβερ Μπλουμέ, αντανακλώντας μια περίοδο «σφιξίματος της ζώνης» καθώς η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση στις δύο βασικές αγορές της, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνολικές δαπάνες, οι οποίες επικαιροποιούνται ετησίως στο πλαίσιο του κυλιόμενου πενταετούς επενδυτικού σχεδίου της Volkswagen, συγκρίνονται με 165 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025–2029 και 180 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024–2028, με το 2024 να αποτελεί το έτος κορύφωσης τους.

Έκτοτε, η Volkswagen, η οποία περιλαμβάνει τις μάρκες Porsche και Audi, έχει πιεστεί από τους δασμούς στις εισαγωγές προς τις ΗΠΑ και τον σκληρό ανταγωνισμό στην Κίνα.

Αυτό έχει πλήξει τα κέρδη, ιδιαίτερα στην Porsche, η οποία πουλά περίπου τα μισά αυτοκίνητά της ακριβώς σε αυτές τις δύο αγορές και πρόσφατα ανακοίνωσε μια σημαντική αναδίπλωση στη στρατηγική της για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μπλουμέ δήλωσε στην εβδομαδιαία Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ότι η εστίαση στο νέο επενδυτικό πλάνο είναι «στη Γερμανία και την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, τεχνολογίας και υποδομών.

Πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για ένα διευρυμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης στην Porsche θα συνεχιστούν έως το 2026.

Δεν αναμένεται ανάπτυξη πωλήσεων της Porsche στην Κίνας

Ο Μπλουμέ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Porsche τον Ιανουάριο ώστε να επικεντρωθεί στον ρόλο του CEO της Volkswagen, είπε ότι οι σκέψεις γύρω από ένα πιθανό εργοστάσιο της Audi στις ΗΠΑ εξαρτώνται από την ενδεχόμενη σημαντική οικονομική ενίσχυση από την Ουάσιγκτον.

Ενώ οι πωλήσεις της Porsche δεν αναμενόταν να αυξηθούν στην Κίνα, ο Μπλουμέ είπε ότι η τοπική παραγωγή στον ευρύτερο όμιλο Volkswagen είναι εφικτή και ότι ένα ειδικά προσαρμοσμένο μοντέλο Porsche για την Κίνα θα μπορούσε να έχει νόημα κάποια μέρα.

Ο Μπλουμέ ανέφερε ότι η πρόσφατη επέκταση της θητείας του ως CEO της Volkswagen μέχρι το 2030 αποτελεί σαφή ένδειξη στήριξης από τις οικογένειες μετοχών των Porsche και Piech, καθώς και από το γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, τους δύο μεγαλύτερους μετόχους της Volkswagen.

«Αλλά είναι αλήθεια, φυσικά, ότι οι μέτοχοι έχουν υποστεί ζημιές από τότε που η Porsche εισήχθη στο χρηματιστήριο πριν τρία χρόνια. Κι εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω αυτήν την κριτική».

