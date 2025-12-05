Meta: Συμφωνίες με USA Today, CNN, Fox News και Le Monde για χρήση περιεχομένου

Τη σύναψη αρκετών εμπορικών συμφωνιών για τη χρήση δεδομένων από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της με κολοσσούς του κλάδου των ειδήσεων, ανακοίνωσε η Meta.

Τη σύναψη αρκετών εμπορικών συμφωνιών για τη χρήση δεδομένων από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της με κολοσσούς των ειδήσεων, όπως οι USA Today, People, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner και Le Monde, ανακοίνωσε η Meta την Παρασκευή.

Οι συνεργασίες θα επιτρέψουν στην μητρική εταιρεία του Facebook να παρέχει ειδήσεις σε «πραγματικό χρόνο» μέσω του chatbot τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνεργατών της,

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει, εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού στην αγορά, με τους ανταγωνιστές να επενδύουν επίσης σημαντικά ποσά και να υπογράφουν συμφωνίες αδειοδότησης περιεχομένου για να ενισχύσουν τις προσφορές τους.

Όπως και η προηγούμενη συμφωνία με το Reuters, τα deals είναι πολυετή και οι εκδότες θα αμείβονται για τη χρήση του περιεχομένου τους.

Η Meta έχει μια μακρά και ταραχώδη σχέση με τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, έχοντας κατά καιρούς ανακηρύξει τις ειδήσεις ως προτεραιότητα ενώ στην συνέχεια υποβάθμιζε τις ροές των χρηστών, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να προσλάβει τη δική της ομάδα για να επιμελείται τις έκτακτες ειδήσεις, πριν προχωρήσει στην κατάργησή της.

Φαίνεται πως πλέον η Meta δοκιμάζει ξανά δυναμικά στον κλάδο των ειδήσεων, ενσωματώνοντας τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη γκάμα προϊόντων της και αυτές οι συμφωνίες αδειοδότησης, θα δώσουν στους χρήστες καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.