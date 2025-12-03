Αιφνιδιαστική αλλαγή ηγεσίας στην HSBC - Νέος πρόεδρος ο Μπρένταν Νέλσον

Μετά από πολύμηνη αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Μαρκ Τάκερ, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης διόρισε νέο πρόεδρο.

Η HSBC διόρισε τον Μπρένταν Νέλσον ως τον επόμενο πρόεδρό της σε μια απροσδόκητη κίνηση, αντικαθιστώντας τον Μαρκ Τάκερ, ο οποίος ηγήθηκε της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης για μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, τερματίζοντας μια «χαοτική» διαδικασία αναζήτησης που άφησε την κρίσιμη θέση κενή για μήνες.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο 76χρονος Νέλσον, ο οποίος ήταν προσωρινός πρόεδρος από την 1η Οκτωβρίου, εντάχθηκε στο ΔΣ τον Σεπτέμβριο του 2023, δεν θεωρούνταν απόλυτα για τη θέση, δεδομένης της περιορισμένης εμπειρίας του στην Ασία, όπου η τράπεζα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της.

Ο διορισμός του στη θέση του προέδρου λαμβάνει χώρα εν μέσω μαζικής αναδιάρθρωσης που επιχειρείται στην τράπεζα, αλλά και των προκλήσεων που προκύπτουν από τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η HSBC βρισκόταν σε έναν πολύμηνο «αγώνα» αναζήτησης του επόμενου κατάλληλου υποψηφίου για την προεδρία της, αφού ο Σερ Μαρκ Τάκερ ανακοίνωσε απροσδόκητα φέτος ότι θα αποχωρούσε από τη θέση πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο 67χρονος ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι θα αποχωρήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου για να αναλάβει τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου στην ασφαλιστική εταιρεία AIA Group με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για γνωστή προσωπικότητα στον κόσμο των βρετανικών διοικητικών συμβουλίων, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στα διοικητικά συμβούλια της BP και της NatWest. Όντας λογιστής στο παρελθόν, πέρασε περισσότερα από 25 χρόνια ως εργαζόμενος στην KPMG, όπου κατείχε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών του παγκόσμιου προέδρου τραπεζικών υπηρεσιών και του παγκόσμιου προέδρου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

«Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον (σ.σ. CEO) Τζορτζ και την ευρύτερη ομάδα διοίκησης καθώς επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους», δήλωσε ο Νέλσον σε ανακοίνωσή του.