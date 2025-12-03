Η Caroo επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη και «βλέπει» είσοδο σε διεθνείς αγορές

Η ελληνική car-sharing start-up εξασφάλισε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης με τη συμμετοχή των Loggerhead Ventures, Anthology Ventures, Starttech Ventures και HeBAN.

Η Caroo, η πρώτη free-floating car-sharing εταιρεία στην Ελλάδα, εξασφάλισε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης ύψους 600.000 ευρώ, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στην αποστολή της να προσφέρει ευέλικτη αστική μετακίνηση αξιοποιώντας τους εποχικά αδρανείς στόλους των εταιρειών ενοικίασης οχημάτων.

Όπως αναφέρει ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Caroo, Χρήστος Χιλέτης, «ο νέος αυτός κύκλος χρηματοδότησης θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε περαιτέρω τον στόλο μας στην Αθήνα, τον οποίο διαρκώς εμπλουτίζουμε με φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, και να εφαρμόσουμε το μοντέλο στη Θεσσαλονίκη έως το τέλος του έτους, ενώ ακολουθεί η Κρήτη. Στόχος μας είναι η επέκταση σε πόλεις του εξωτερικού εντός του 2026. Το μοντέλο του car sharing στην Ελλάδα αποτελεί αναγκαία λύση για τα αυξανόμενα προβλήματα αστικής μετακίνησης και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα μέσα, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και έξυπνο σύστημα κινητικότητας».

Το car sharing αποτελεί ένα εργαλείο αστικής ανασυγκρότησης, που συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την υπερεξάρτηση από το αυτοκίνητο, περιορίζει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και απελευθερώνει δημόσιο χώρο που μπορεί να αξιοποιηθεί για βιώσιμο αστικό ανασχεδιασμό. Στον πρώτο μόλις χρόνο λειτουργίας της, η Caroo έχει ήδη καταγράψει πάνω από 40.000 χρήστες και 34.000 ενοικιάσεις, με κάθε όχημα να εξυπηρετεί 3-6 διαφορετικούς χρήστες ημερησίως, αντικαθιστώντας έως και 8 ιδιωτικά αυτοκίνητα που διαφορετικά θα κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας. Το αποτέλεσμα είναι η εξοικονόμηση περισσότερων από 40 τόνων CO₂ σε μόλις ένα έτος, ισοδύναμο με 40 πτήσεις Παρίσι–Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, η υπηρεσία προάγει την ισότιμη πρόσβαση στη μετακίνηση, παρέχοντας ευέλικτες και οικονομικά προσιτές λύσεις που μειώνουν τα εμπόδια συμμετοχής στην εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή. Όπως τονίζει ο Χρήστος Χιλέτης, «ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι ότι η Caroo προσφέρει μια ασφαλή επιλογή μετακίνησης, ειδικά σε ώρες ή συνθήκες όπου η αίσθηση ασφάλειας αποκτά μεγαλύτερη σημασία, όπως κατά τη νυχτερινή μετακίνηση. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας, το 40% των γυναικών χρηστών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία μετά τα μεσάνυχτα την επιλέγουν για λόγους ασφάλειας».

Από την πλευρά του o CEO & General Partner του Loggerhead Ventures Fund, κος Ευάγγελος Κοσμίδης τόνισε: «Ως climate tech venture capital με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που επενδύει στρατηγικά σε τεχνολογίες με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, θεωρούμε κομβικής σημασίας την επέκταση της Caroo στην πόλη, καθώς μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση σε πιο λειτουργικές και βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες δημόσιες και ιδιωτικές επιλογές μετακίνησης. Η Caroo έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική πορεία και την ωριμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας το proof of product και τη δυνατότητά της για διεθνή ανάπτυξη. Η Loggerhead Ventures στηρίζει ενεργά την περαιτέρω επέκταση και διεθνοποίηση της εταιρείας, καθώς η Caroo αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής καινοτομίας που συνδυάζει τεχνολογική αξία, περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επιχειρηματική ωριμότητα».

Ο κ. Αργύριος Σπυρίδης, CEO της Anthology Ventures, επισήμανε ότι: «H Caroo είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου το Business Model παίζει πρωτεύοντα ρόλο και η τεχνολογία δεν ψάχνει να ανακαλύψει ένα πρόβλημα αλλά αντίθετα συνεργάζεται για να προσφέρει ουσιαστική λύση χωρίς «φλυαρίες». Στο studio της Anthology Ventures διακρίναμε και εργαστήκαμε μαζί με μια λειτουργική και συμπληρωματική ομάδα από founders που εξελίσσονται και δουλεύουν άοκνα για μια σύγχρονη λύση που δεν φοβάται την τεχνολογική εξέλιξη. Ο συνδυασμός αυτός μας κάνει να πιστεύουμε στο μέλλον της Caroo και στις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχημένη πορεία. Με την Caroo ξεπερνιούνται τα όρια του Car-Sharing όπως μέχρι χθες γνωρίζαμε, καθώς προσφέρονται πολύτιμες υπηρεσίες τόσο στους χρήστες της όσο και στους συνεργάτες/προμηθευτές της».

H κα. Ηρώ Τσακίρη, Managing Director της Starttech Ventures, δήλωσε: «Στη Starttech Ventures βλέπουμε την Caroo ως ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία, η υπεύθυνη κινητικότητα και η αποτελεσματική υλοποίηση μπορούν να συνδυαστούν σε μια επιχείρηση με ισχυρή δυνατότητα κλιμάκωσης και πραγματικό αντίκτυπο. Η εταιρεία έχει ήδη αποδείξει ουσιαστική δυναμική και μια ξεκάθαρη ικανότητα να μετατρέπει τις προκλήσεις της αστικής κινητικότητας σε μια βιώσιμη και αναπτυσσόμενη υπηρεσία. Αυτός ο νέος γύρος χρηματοδότησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θέτει τα θεμέλια για διεθνή επέκταση. Πιστεύουμε στην Caroo και τη στηρίζουμε, γιατί το προϊόν της, το όραμα, η data-driven προσέγγιση και η αφοσίωση της ομάδας της την τοποθετούν ως μελλοντικό σημείο αναφοράς για την ευέλικτη και βιώσιμη κινητικότητα διεθνώς».

Ο κ. Παναγιώτης Κετικίδης, Πρόεδρος του HeBAN, σημείωσε: «Ως Hellenic Business Angels Network (HeBAN), βλέπουμε την Caroo να αναδεικνύεται σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ελληνική καινοτομία μπορεί να αναπτυχθεί με σαφή στρατηγική, πειθαρχία και ισχυρή δυναμική στην αγορά. Η εξαιρετική πορεία της εταιρείας και η ταχεία ανάπτυξη του Caroo-as-a-Service επιβεβαιώνουν ένα στιβαρό μοντέλο που μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, με διεθνείς προοπτικές. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι όλα αυτά αντανακλούν την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες της ομάδας της Caroo. Ως HeBAN, στηρίζουμε ενεργά την επόμενη φάση επέκτασης και διεθνούς ανάπτυξής της».