BlackRock: Συμφωνία 2 δισ. ευρώ με την ACS για τη δημιουργία κοινοπραξίας για data center

Σύμφωνα με το deal, κάθε εταιρεία θα κατέχει το 50% του νέου σχήματος.

Η ισπανική ACS και η Global Infrastructure Partners της BlackRock ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας για την ανάπτυξη ενός αρχικού χαρτοφυλακίου data centers αξίας 2 δισ. ευρώ και ισχύος 1,7 γιγαβάτ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg και το Reuters, η συμφωνία προβλέπει επενδύσεις περίπου 1 δισ. ευρώ, με επιπλέον πληρωμές βάσει εμπορικών οροσήμων, ενώ η συνολική αξία της συνεργασίας μπορεί να φτάσει τα 23 δισ. ευρώ, συνδυάζοντας ίδια κεφάλαια και δανεισμό.

Σύμφωνα με το deal, κάθε εταιρεία θα κατέχει το 50% του νέου σχήματος.

Η νέα πλατφόρμα θα ενσωματώνει τα ήδη αναπτυσσόμενα data centers της ACS στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, ανταποκρινόμενη στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για cloud computing και τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, η ACS εξετάζει μια σειρά πιθανών έργων άνω των 11 GW σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό, τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στη συνεργασία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η ACS, πρόεδρος της οποίας είναι ο δισεκατομμυριούχος Florentino Pérez, επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην κατασκευή data center, λόγω του υψηλού περιθωρίου κέρδους που προσφέρουν, ειδικά στις ΗΠΑ όπου η θυγατρική της, Turner, είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Turner κατέγραψε αύξηση 138% στις παραγγελίες για έργα data centers το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση κερδών της ACS.

Μεταξύ των project που ανέλαβε περιλαμβάνονται ένα για την Meta στην πολιτεία Ιντιάνα και άλλο ένα για την CoreWeave στην Πενσυλβάνια. Η μητρική της ACS έχει επίσης επεκτείνει την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλον τον κόσμο μέσω άλλων θυγατρικών.

Υπενθυμίζεται επίσης πως χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Expansion πως η ACS βρίσκεται κοντά στην σύναψη συνεργασίας ύψους 23 δισ. ευρώ με την Global Infrastructure Partners της BlackRock για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων GIP πρόκειται να αποκτήσει μερίδιο 50% στην ΑCS Digital & Energy, ανέφερε η Expansion, το οποίο αποτιμάται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετοχικό κεφάλαιο και 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρέος.