BlackRock: Mega deal 27 δισ. δολ. με την ισπανική κατασκευαστική ACS για κέντρα δεδομένων

Κοντά στην σύναψη συνεργασίας ύψους 23 δισ. ευρώ με την Global Infrastructure Partners της BlackRock βρίσκεται η ισπανική ACS για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, ανέφερε την Πέμπτη η εφημερίδα Expansion, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές της αγοράς.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων GIP πρόκειται να αποκτήσει μερίδιο 50% στην ΑCS Digital & Energy, ανέφερε η Expansion, το οποίο αποτιμάται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετοχικό κεφάλαιο και 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρέος.

Το δημοσίευμα έρχεται καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη και η περιορισμένη ισχύς οδηγούν τις αποτιμήσεις για ψηφιακές υποδομές σε επίπεδα ρεκόρ.

Η ACS (Actividades de Construcción y Servicios), η μεγάλη ισπανική πολυεθνική που επικεντρώνεται σε μεγάλα έργα και υπηρεσίες, είχε στοχεύσει στην επίτευξη αποτίμησης μεταξύ 3 δισεκατομμυρίων και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Η φερόμενη συνεργασία με την GIP θα την αποτιμούσε στο υψηλότερο άκρο αυτού του εύρους. Η ισπανική κατασκευαστική πρόκειται να ενημερώσει τη στρατηγική της για τα κέντρα δεδομένων σε μια ημερίδα επενδυτών την Παρασκευή.

Η GIP, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 180 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως, τον περασμένο μήνα συμμετείχε στην εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας κέντρων δεδομένων Aligned αξίας 40 δισ. δολαρίων μαζί με τη Microsoft και την Nvidia.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται σε καλό δρόμο για να δαπανήσουν 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Η ACS και η BlackRock αρνήθηκαν να αναφερθούν στην είδηση του Reuters, ενώ και η GIP δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα του πρακτορείου ειδήσεων.