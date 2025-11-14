Επενδύσεων συνέχεια. Πώς αναμένεται να κινηθεί το 2025 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Τι δηλώνει για τον διαγωνισμό των 22 αεροδρομίων.

Το επενδυτικό της πλάνο ύψους 200 και πλέον εκατ. ευρώ συνεχίζει η Fraport με στόχο να αυξήσει περαιτέρω τη χωρητικότητα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται, πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα και τις τουριστικές προοπτικές της χώρας.

Την ίδια στιγμή, βλέποντας τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί να αποδίδουν καρπούς, εκτιμά ότι το 2025 θα κλείσει με περίπου 37 εκατ. επιβάτες για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της, μέσω του νέου διαγωνισμού παραχώρησης των υπόλοιπων 22 αεροδρομίων.

Με 37 εκατ. επιβάτες θα κλείσει το 2025

«Φέτος αναμένουμε να κλείσει η χρονιά με 37 εκατ. επιβάτες, 45% περισσότερους από το 2016, τελευταία χρονιά πριν αναλάβουμε την διαχείριση τους αλλά και 2,7 υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, που ήταν ακόμα ένα έτος ρεκόρ για την επιβατική κίνηση των περιφερειακών αεροδρομίων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece.

Η αύξηση αυτή συμβαδίζει με την αύξηση της χωρητικότητας των αεροδρομίων κατά 50% έναντι του 2016, η οποία προέκυψε χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία.

Αρωγός της καλής πορείας της φετινής χρονιάς ήταν η διεθνής επιβατική κίνηση η οποία αντιπροσωπεύει το 78% του συνόλου. Να θυμίσουμε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια πετούν 89 αεροπορικές εταιρείες από 40 αγορές εκτελώντας 886 δρομολόγια, 48 εκ των οποίων ήταν νέα.

Σε επίπεδο κυρίαρχων αγορών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου ακολούθησε η γερμανική και στην τρίτη θέση βρέθηκε η σκανδιναβική, παρότι καταγράφηκε πίεση στους επιβάτες από την Σουηδία.

Αρνητικό πρόσημο σε Σαντορίνη και Μύκονο

Όσο για τους προορισμούς όλοι εμφάνισαν θετικό πρόσημο, με εξαίρεση τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.

Στην περίπτωση της Σαντορίνης, το πλήγμα από την σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν αρχικά μεγάλο με τις απώλειες να φτάνουν και στο -40%. Στη συνέχεια βέβαια η κατάσταση εξομαλύνθηκε με την διοίκηση της Fraport να αναμένει στο τέλος της χρονιάς οι απώλειες να περιοριστούν στο -15%.

Στη Μύκονο, που καταγράφει πτώση για τρίτη συνεχή χρονιά, οι απώλειες είναι πιο περιορισμένες, με την μείωση να φτάνει στο -6,5%. Ωστόσο στην περίπτωση της Μυκόνου το αρνητικό πρόσημο μπορεί να αποτελεί κατά τον κ. Βήλο ένδειξη διορθωτικού χαρακτήρα, αν συνυπολογίσει κανείς ότι τα προηγούμενα έτη η επιβατική κίνηση της Μυκόνου αναπτυσσόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, φτάνοντας και το 45%.

Σε επίπεδο προορισμών άλλωστε, η τάση των τελευταίων ετών είναι οι τουρίστες να προτιμούν και niche προορισμούς ενώ αυξάνουν και τις επισκέψεις τους εκτός υψηλής σεζόν κατά τους περιφερειακούς όπως χαρακτηρίζονται μήνες. Είναι ενδεικτικό, όπως ανέφερε ο κ. Βήλος ότι το δίμηνο Μαρτίου -Απριλίου η αύξηση της επιβατικής κίνησης προσεγγίζει το 30% ενώ αντίστοιχα το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου η αύξηση φτάνει το 26-27%.

Για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας αλλά και την άμβλυνση της εποχικότητας η εταιρεία έχει εισαγάγει γενναιόδωρο οικονομικό κίνητρα για τους αερομεταφορείς. Την ίδια στιγμή μάλιστα, συνεχίζει τις επενδύσεις της στα αεροδρόμια ώστε να ενισχύσει την χωρητικότητά τους περαιτέρω.

Επενδύσεων συνέχεια

«Οι επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα έργα που γίνονται στους αεροδιαδρόμους τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής, τονίζοντας ότι το επενδυτικό πλάνο για την συνέχεια προβλέπει επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ έως το 2030, εκτός από τις επενδύσεις ύψους 50 εκατ. που πραγματοποιεί ετησίως η Fraport για την συντήρηση των 14 αεροδρομίων. Ωστόσο, όπως εξήγησε, τα αεροδρόμια στα οποία θα επενδυθούν τα προαναφερθέντα χρήματα δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, σίγουρα όμως θα περιλαμβάνουν το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και της Κω.

Αντίστοιχα βέβαια, σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία που έχει συστήσει η Fraport με εταιρείες των ομίλων Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου. Στόχος είναι να φτιαχτεί ένας νέος τερματικός σταθμός χωρητικότητας τριπλάσιας από την σημερινή (9.000 τ.μ. από 3.000 τ.μ. που είναι σήμερα). Η εταιρεία εκτιμά μάλιστα ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο της σύμβασης παραχώρησης (2028). Από τον Ιανουάριο δε, οπότε και ξεκινά η παραχώρηση και διαχείριση του αεροδρομίου Καλαμάτας, και μέχρι και την ολοκλήρωση του τερματικού, θα γίνονται περιστασιακά έργα, ώστε να βελτιώνεται η εικόνα και η εμπειρία των επισκεπτών στον υφιστάμενο τερματικό σταθμό.

Οι επενδύσεις της γερμανικής εταιρείας έρχονται σε συνέχεια των καλών επιδόσεων της ελληνικής αγοράς, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της Fraport Greece, τα οποία ήταν τα ισχυρότερα μεταξύ των λοιπών θυγατρικών του ομίλου. Αυτός είναι και ο λόγος που η εταιρεία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και για τα υπόλοιπα 22 αεροδρόμια, όταν προκηρυχθεί από το Υπερταμείο. «Για ό,τι σχετίζεται με νέα αεροδρόμια, η Fraport δηλώνει παρούσα», δήλωσε ο κ. Βήλος, προσθέτοντας ότι «όταν δημοσιευθεί το τεύχος δημοπράτησης και έχουμε πλήρη εικόνα των όρων, θα το εξετάσουμε προσεκτικά και θα αποφασίσουμε».

Όσο για τις εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά παραμένουν αισιόδοξες, με την εταιρεία να αναμένει το πτητικό έργο των συνεργαζόμενων αεροπορικών να συνεχιστεί ως έχει για την επόμενη σεζόν. Παρά τις θετικές ενδείξεις βέβαια, σύμφωνα με τον κ. Βήλο ο κλάδος δεν θα πρέπει να εφησυχάζει καθώς οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Υπό αυτό το πρίσμα απαιτείται σίγουρα η διατήρηση καλής σχέσης ποιότητας - τιμής αλλά και επενδύσεις σε υποδομές, ώστε ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών να μην εξαντλεί την φέρουσα ικανότητα των προορισμών.