Κρεμλίνο: Σκληραίνει η ρωσική θέση μετά την ουκρανική επίθεση με drone

Η επίθεση με ουκρανικό drone σε προεδρική κατοικία στην περιοχή Νόβγκοροντ θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε προεδρική κατοικία στην περιοχή Νόβγκοροντ θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε τη διάψευση της επίθεσης από την πλευρά της Ουκρανίας – και δήλωσε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης πηγαίνουν με τα νερά του Κιέβου.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ