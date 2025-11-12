«Στο δρόμο που χάραξε ο Έλον»: Και η Coinbase αφήνει το Ντέλαγουερ για το Τέξας

Την απόφαση μεταφοράς της φορολογικής της έδρας από την Πολιτεία του Ντέλαγουερ σε αυτή του Τέξας ανακοίνωσε ο Paul Grewal, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Coinbase,.

Την απόφαση μεταφοράς της φορολογικής της έδρας από την Πολιτεία του Ντέλαγουερ σε αυτή του Τέξας ανακοίνωσε ο Paul Grewal, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Coinbase, μία απόφαση που έρχεται να προσθέσει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σε μία μακρά λίστα εταιρειών που προχώρησαν σε αντίστοιχες κινήσεις, ακολουθώντας το κέλευσμα του Έλον Μασκ.

Πιο αναλυτικά, σε άρθρο του στην WSJ, ο Grewal γνωστοποίησε την απόφαση για μεταφορά της φορολογικής έδρας της Coinbase στο Τέξας, ένα χρόνο μετά την μετακόμιση τόσο της Tesla όσο και της SpaceX στο αμερικανικό νότο.

«Το νομικό πλαίσιο του Ντέλαγουερ παρείχε κάποτε στις εταιρείες συνέπεια. Αλλά όχι πια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Grewal στο άρθρο του, στο οποίο αναφέρθηκε και σε ορισμένες «απρόβλεπτες» αποφάσεις του Δικαστηρίου της Πολιτείας.

Σύμφωνα με το CNBC, εταιρείες κολοσσοί όπως η Dropbox και η TripAdvisor μετέφεραν την φορολογική τους έδρα στο Τέξας μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του 2024 ο Έλον Μασκ κατά της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, με αφορμή δικαστική απόφαση που μπλόκαρε το πακέτο αμοιβών ύψους 56 δισ. δολαρίων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla για το 2018.

«Εάν η εταιρεία σας εξακολουθεί να έχει συσταθεί στο Ντέλαγουερ, σας συνιστώ να μετακομίσετε σε άλλη πολιτεία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε τότε σε ανάρτησή του στο Χ ο Μασκ.