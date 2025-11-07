Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν, με ποσοστό άνω του 75%, ένα νέο 10ετές σχέδιο αμοιβής ύψους έως και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο Έλον Μασκ, στο μεγαλύτερο πακέτο αποδοχών που έχει εγκριθεί ποτέ για επικεφαλής επιχείρησης.

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν, με ποσοστό άνω του 75%, ένα νέο 10ετές σχέδιο αμοιβής ύψους έως και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο Έλον Μασκ, στο μεγαλύτερο πακέτο αποδοχών που έχει εγκριθεί ποτέ για επικεφαλής επιχείρησης. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στο Όστιν του Τέξας, όπου βρίσκεται και η έδρα της.

Το νέο «pay package» ανοίγει τον δρόμο ώστε ο Μασκ, ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ιστορίας, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό συμμετοχής του στην Tesla σε πάνω από 25% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Για να λάβει ολόκληρο το ποσό, ο Μασκ θα πρέπει να πετύχει φιλόδοξους στόχους: την εκτόξευση της κεφαλαιοποίησης της Tesla από περίπου 1,5 τρισ. δολάρια σήμερα έως και 8,5 τρισ., την αναζωογόνηση του τμήματος ηλεκτρικών οχημάτων και την επιτυχή ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων στα ρομποτικά ταξί και στα ρομπότ Optimus.

«Δεν ανοίγουμε απλώς ένα νέο κεφάλαιο για την Tesla — γράφουμε ένα εντελώς νέο βιβλίο», δήλωσε ο Μασκ, φορώντας μαύρο σακάκι με το λογότυπο της εταιρείας, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό. «Αυτό το νέο βιβλίο αφορά τη μαζική αύξηση της παραγωγής οχημάτων και την ταχύτερη εκτόξευση του Optimus που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία».

Η έγκριση θεωρείται κομβική για την εταιρεία, καθώς ο Μασκ είχε αφήσει να εννοηθεί πως ενδεχομένως να αποστασιοποιούνταν αν δεν εξασφάλιζε μεγαλύτερο έλεγχο. Με την απόφαση αυτή, είναι πλέον σχεδόν βέβαιο πως θα παραμείνει στο τιμόνι της Tesla, καθοδηγώντας τη μετάβαση προς ένα μέλλον που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτόνομη οδήγηση.

Παρά την αρχική άνοδο έως και 3,4%, η μετοχή της Tesla τελικά έκλεισε με μικρότερη αύξηση, κάτω του 1%, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από την αρχή του έτους, οι μετοχές της εταιρείας έχουν ενισχυθεί περίπου 10%, ελαφρώς πίσω από την άνοδο του δείκτη S&P 500.

Το νέο πακέτο αποδοχών συνδέεται με 12 κλιμακωτές δόσεις, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών και παραγωγικών στόχων: παραδόσεις 20 εκατ. οχημάτων, λειτουργία 1 εκατ. ρομποτικών ταξί, πώληση 1 εκατ. ρομπότ, καθώς και καθαρά κέρδη ύψους 400 δισ. δολαρίων.