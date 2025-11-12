Τρ. Πειραιώς: 2ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «GenAI Empowered Educators»

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της αίτησης συμμετοχής.

Το καινοτόμο διαδραστικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «GenAI Empowered Educators» που υλοποιείται από τον οργανισμό The Tipping Point σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υποστηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής της Υπευθυνότητας «EQUALL - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και τον πυλώνα της Νέας Γενιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Το πρόγραμμα ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2024-2025 με τη συμμετοχή 535 εκπαιδευτικών 37 διαφορετικών ειδικοτήτων και υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο 2ος κύκλος του προγράμματος στοχεύει στην εκπαίδευση 1.000 εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα» όπως τονίζεται.

Η επιμόρφωση έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την κατανόηση των τεχνολογιών Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenΑΙ). Ο συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης (learning by studying) και πρακτικής εξάσκησης (learning by doing) προετοιμάζει τους/τις εκπαιδευτικούς να μετατρέψουν την εξειδικευμένη γνώση που λαμβάνουν σε απτά αποτελέσματα, με βάση τις ανάγκες της ειδικότητάς τους.

Οι εκπαιδευτικοί εξασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια μέσω ειδικά προσαρμοσμένης ψηφιακής πλατφόρμας που συνδυάζει GenAI με ανθρώπινη γνώση - εμπειρία. Στον 1ο κύκλο, αναδείχτηκε ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως ο συνδετικός κρίκος της τεχνολογικής εξέλιξης και της μάθησης. Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, διπλασιάστηκε η χρήση GenAI εργαλείων στην τάξη με πάνω από το 95% των εκπαιδευτικών να δηλώνουν πιο έτοιμοι/ες να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης μεταξύ της νέας γενιάς και της GenAI.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα «GenAI Empowered Educators» ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξουν την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, στις 16:00 και θα υποβάλλονται μέσω σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.genaieducation.gr. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, στις 16:00. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της αίτησης συμμετοχής.