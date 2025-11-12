Έκδοση ομολόγων σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από την tbi bank μέσα στο 2025

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η τράπεζα ολοκλήρωσε μία ακόμη έκδοση ομολόγου επιλέξιμου για MREL, αξίας 34 εκατ. ευρώ. Και τις δύο συναλλαγές διαχειρίστηκε η ομάδα της tbi bank.

Σε επιτυχή άντληση 60 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας έκδοσης ομολόγου επιλέξιμου για MREL, με διάρκεια 3 ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά από 2 έτη προχώρησε την περασμένη εβδομάδα, η tbi bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή προσέλκυσε ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 30–40 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποδέχτηκε εντολές μόνο με επιτόκιο 7,0% και κάτω (η τιμή στόχος ήταν μεταξύ 6,5–7,5%). Όλοι οι επενδυτές θα λάβουν σταθερό ετήσιο κουπόνι ύψους 7,0%.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ισχυρό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους προς την tbi. Το νέο ομόλογο θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεχή μας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε – στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα», δήλωσε ο Lukas Tursa, Εκτελεστικός Διευθυντής της tbi bank.

«Η tbi bank έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο δραστήριους εκδότες ομολόγων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ολοκληρώσει πέντε δημόσιες εκδόσεις ομολόγων τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο κατά τη διάρκεια του 2025, η τράπεζα άντλησε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τις αγορές, παρέχοντας στους επενδυτές ελκυστικά και ευέλικτα χρηματοδοτικά μέσα ως προς τη διάρκεια και την απόδοση. Το νέο ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Σόφιας τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με όλες τις άλλες εκδόσεις ομολόγων της τράπεζας» τονίζεται.

«Η tbi είναι μία από τις κορυφαίες challenger banks στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και περιφερειακός ηγέτης σε λύσεις εναλλακτικών πληρωμών και χρηματοδότησης. Δραστηριοποιείται σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γερμανία και Λιθουανία, βοηθώντας πελάτες και εμπόρους να αποκτήσουν πρόσβαση σε καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω μιας απλής και πλήρως ψηφιακής εμπειρίας» καταλήγει.