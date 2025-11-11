Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Foodlink: Ανασυγκρότηση ΔΣ - Πρόεδρος ο Βασίλειος Καρακουλάκης

Newsroom
Foodlink: Ανασυγκρότηση ΔΣ - Πρόεδρος ο Βασίλειος Καρακουλάκης
Σχετικά με την ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό η Foodlink.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωσε το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος

2. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Αντιπρόεδρος

3. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου, Μέλος

5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη, Μέλος

6. Καλλιόπη Σιουτζιούκη του Ευάγγελου, Μέλος

7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου, Μέλος

8. Θεόδωρος Αρβανίτης του Θεόδωρου, Μέλος

Η θητεία του άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι μέχρι την 29.07.2030, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του

