ΜΕΤΚΑ: Το ΧΑ και τα EBITDA 150 εκατ. - Αυξημένος τζίρος για Υποδομές/Παραχωρήσεις, ανεκτέλεστο 1,4 δισ.

Στα 356 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του τομέα υποδομών και παραχωρήσεων της Metlen στο 9μηνο 2025, έναντι 131 εκατ. το 2024, με άνοδο 171%. Ανεκτέλεστο 1,4 δισ. Στόχος ο διπλασιασμός χαρτοφυλακίου υποδομών και EBITDA στα 150 εκατ. ευρώ. Στα σχέδια η εισαγωγή στο ΧΑ.

Στα επίπεδα των 356 εκατ. ευρώ ανήλθε οι κύκλος εργασιών του τομέα Υποδομών και Παραχωρήσεων του ομίλου Metlen στο 9μηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 171% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024 (131 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, στο Q3 ο τζίρος έφτασε στα 144 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 193% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2024, όταν είχε «γράψει» 49 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το συνολικό ανεκτέλεστο, μαζί με τις συμβάσεις υπό υπογραφή, φτάνει σε 1,4 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας μεγάλα οδικά έργα (π.χ. Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών κ.α.), σιδηροδρομικά, κτηριακά projects, λιμενικές υποδομές και πλήθος άλλων υποδομών.

Βέβαια, το οικονομικό αποτύπωμα, σε επίπεδο μεγεθών, της ΜΕΤΚΑ και γενικότερα του τομέα υποδομών – κατασκευών και παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ, επί του συνολικών μεγεθών της μητρικής Metlen παραμένει για την ώρα σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 5,15 δισ. ευρώ, ωστόσο, σταδιακά ο πήχης ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα. Να σημειωθεί ότι η Metlen χτες δεν έδωσε στοιχεία για τα EBITDA του τομέα Υποδομών και Παραχωρήσεων σε επίπεδο 9μήνου 2025.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού, που ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής της METLEN, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε σχετική παρουσίαση αναφέρεται ο στόχος για διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου υποδομών προσεχώς και σε επίτευξη EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έναντι 50 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2024, ήτοι τριπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας (επί συνόλου 1,9-2,08 δισ. για τον όμιλο Metlen).

Ο σημαντικός πυλώνας και το ΧΑ

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, ο τομέας κατασκευών – υποδομών παραμένει σημαντικός πυλώνας που θα επεκταθεί προσεχώς, με τον ίδιον να δηλώνει περήφανος για την πορεία της ΜΕΤΚΑ που μέχρι πριν κάποια χρόνια επί της ουσίας δραστηριοποιούνταν σε κατασκευή ενεργειακών projects κ.λπ., ενώ πλέον έχει αυξημένη παρουσία σε υποδομές και έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ, όπως ανέφερε, «δεν χρωστάει ευρώ». Μάλιστα, ανέδειξε την παρουσία του γκρουπ σε κτηριακά έργα, λέγοντας ότι είναι «η πιο αξιοζήλευτη εταιρεία για τέτοια έργα, όπως flag ship κτηριακά», όπου η ΜΕΤΚΑ έχει σημαντική παρουσία (π.χ. Riviera Galleria, νέο συγκρότημα με καζίνο στο Μαρούσι κ.α.). Επίσης, σημείωσε ότι παραμένει ευρύτερος στόχος η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο ΧΑ. «Αν όλα πάνε καλά τον επόμενο χρόνο και αυτή η εταιρεία μπορεί να μπει στο Χρηματιστήριο με καλό valuation», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως και χτες ανέφερε το insider.gr, ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, κ. Χρυσάφης, σε συνέδριο σημείωσε ότι η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο βρίσκεται στους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς της, χωρίς να είναι μια κίνηση που αναμένεται άμεσα καθώς στην ΜΕΤΚΑ προσβλέπουν πρώτα στην περαιτέρω ανάπτυξη, με τον ορίζοντα για το ΧΑ να έχει τεθεί, για την ώρα, πιθανότατα στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Βάσει όσων αναφέρθηκαν, Υποδομές και Παραχωρήσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται δυναμικά και ως σταθερός πυλώνας κερδοφορίας και τεχνογνωσίας εξακολουθούν να υποστηρίζουν την ευρύτερη ανάπτυξη του ομίλου. «Είναι ο δεύτερος άξονας που ανταποκρίθηκε πολύ στις εξαγγελίες του Λονδίνου, και ο Ντίνος Μπενρουμπή μου είχε πει πρόπερσι ότι το 2024 θα βγάλουμε 50 εκατ. EBITDA, το 2025 100 εκατ. και το 2026 στα 150 εκατ. ευρώ», σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος.

Ενίσχυση θέσης

«Οι Τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρείται ψηλά στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας», σημειώνεται από τη διοίκηση της Metlen στο χθεσινό δελτίο αποτελεσμάτων 9μήνου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Οκτωβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΘ όρισε την «Κοινοπραξία METKA ATE (70%) – ΤΕΚΑΛ ΑΕ (30%)» ως Προσωρινό Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου «6ης Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», το οποίο αποτελεί Υποχρεωτική Επένδυση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΘ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη Σύμβαση Κατασκευαστικών Εργασιών. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της Σύμβασης προϋπολογισμού περίπου 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

Τα ιδιωτικά projects

Επίσης, η ΜΕΤΚΑ εστιάζει σε ιδιωτικά έργα, όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, δίχως να αφήνει στην άκρη τις δημόσιες υποδομές. «Τα ιδιωτικά έργα έχουν άλλη λογική και οργάνωση. Ευνοούν την επιχειρηματικότητα, προϋποθέτουν ανάληψη ρίσκου. Αυτή την κουλτούρα φέραμε εμείς από το εξωτερικό: την κουλτούρα της ελεύθερης και υγιούς επιχειρηματικότητας. Είναι μέρος του DNA μας στη ΜΕΤLEN και αυτό μας επιτρέπει να φέρνουμε εις πέρας έργα εντός χρόνου και κόστους», ανέφερε προχθές ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης, πρόεδρος ΔΣ της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και αντιπρόεδρος της METLEN, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr. Επιπλέον ο κ. Χρυσάφης υπογράμμισε ότι «στη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, δεν κοιτάμε το ανεκτέλεστο. Μας ενδιαφέρει το εκτελεσμένο. H έλλειψη του προσωπικού δυσχεραίνει την εκτέλεση των έργων. Επίσης, όταν ένα έργο εκτελείται για παράδειγμα 5-10 χρόνια αργότερα είναι πιθανόν να μη χρειάζεται πλέον».

Το διοικητικό team

Σε σχέση με την οργανωτική δομή του ομίλου, και εν προκειμένω των υποδομών, όπως ανακοινώθηκε, «ο Κλάδος των Υποδομών και Παραχωρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Χρυσάφη ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της METLEN ΑΕ και Προέδρου της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, του Ντίνου Μπενρουμπή ως CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και του Έλενου Καραΐνδρου ως Προέδρου και CEO της Μ Παραχωρήσεις».