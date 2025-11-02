Reuters: Η Τουρκία απομακρύνεται από το ρωσικό αργό πετρέλαιο

Ενδείξεις ότι ευθυγραμμίζεται με τις κυρώσεις που επέβαλαν στη Μόσχα ΗΠΑ, ΕΕ και Βρετανία για να περιορίσουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας αγοράζουν λιγότερο ρωσικό πετρέλαιο ως απάντηση στις πρόσφατες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δήλωσαν δύο άτομα με άμεση γνώση του θέματος και αρκετές πηγές της βιομηχανίας στο Reuters.

Η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, μαζί με την Κίνα και την Ινδία. Τα τουρκικά διυλιστήρια προχωρούν τώρα σε παρόμοια βήματα με εκείνα της Ινδίας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της επίδρασης των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να περιορίσουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ένα από τα μεγαλύτερα τουρκικά διυλιστήρια, το SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), που ανήκει στην αζέρικη εταιρεία SOCAR, έχει πρόσφατα αγοράσει τέσσερα φορτία αργού πετρελαίου από το Ιράκ, το Καζακστάν και άλλους μη ρωσικούς παραγωγούς, με προγραμματισμένη άφιξη τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές.

Αυτό αντιστοιχεί σε 77.000 έως 129.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) προμηθειών μη ρωσικού πετρελαίου, ανάλογα με το μέγεθος των φορτίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, γεγονός που σημαίνει ότι η SOCAR θα χρησιμοποιεί λιγότερο ρωσικό αργό.

Το ρωσικό αργό αποτελούσε σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα που διύλιζε το διυλιστήριο STAR τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, περίπου 210.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Kpler.

Ένα από τα τέσσερα φορτία είναι μια αποστολή πετρελαίου KEBCO από το Καζακστάν, είπαν δύο πηγές. Το πετρέλαιο αυτό είναι ίσης ποιότητας με το ρωσικό Urals, αλλά προέρχεται από το Καζακστάν. Το διυλιστήριο STAR της SOCAR είχε εισάγει μόνο ένα ακόμη φορτίο του καζακικού τύπου μέσα στο έτος, και κανένα το 2024.

H άλλη μεγάλη τουρκική εταιρεία διύλισης, η Tupras, αυξάνει τις αγορές μη ρωσικών ποιοτήτων αργού παρόμοιες με το ρωσικό Urals, όπως για παράδειγμα ιρακινές ποικιλίες, σύμφωνα με δύο πηγές, χωρίς όμως να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι κινήσεις των τουρκικών διυλιστηρίων να αυξήσουν τις αγορές μη ρωσικού αργού λόγω των τελευταίων κυρώσεων δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως.

Η Tupras, που διαθέτει δύο μεγάλα διυλιστήρια στην Τουρκία, πιθανότατα θα διακόψει εντελώς τις εισαγωγές ρωσικού αργού σε ένα από αυτά σύντομα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις εξαγωγές καυσίμων προς την Ευρώπη χωρίς να παραβιάσει τις επικείμενες κυρώσεις της ΕΕ, ανέφεραν δύο πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία θα συνεχίσει να επεξεργάζεται ρωσικό αργό στο άλλο διυλιστήριο.

Η SOCAR αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Tupras δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.

Η Tupras έχει ήδη διαφοροποιήσει την προμήθεια αργού φέτος, αγοράζοντας το πρώτο φορτίο της από τη Βραζιλία και περιμένει να παραλάβει το δεύτερο φορτίο της από την Αγκόλα, ένα φορτίο της Mostarda με προγραμματισμένη άφιξη στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Τουρκία αναμένεται να παραλάβει 141.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) ιρακινό αργό τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Kpler, από 99.000 bpd τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με περίπου 80.000 bpd κατά μέσο όρο φέτος. Τα δεδομένα για τον Δεκέμβριο δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Η Τουρκία εισήγαγε περίπου 669.000 bpd αργού πετρελαίου από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, δείχνουν τα στοιχεία της Kpler, εκ των οποίων 317.000 bpd ή 47% ήταν ρωσικό.

Αυτό συγκρίνεται με 580.000 bpd εισαγωγών αργού την ίδια περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων 333.000 bpd ήταν από τη Ρωσία.