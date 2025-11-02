Μυτιληναίος: Λόγω υψηλού κόστους ενέργειας στην Ευρώπη έχουν απομείνει λίγες εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου

Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη χώρα να χάσει μία από τις λίγες θέσεις «πρωταθλητισμού» που κατέχει στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι, λόγω του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστους στον χώρο, αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN

Τοποθέτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στον κλάδο του αλουμινίου δημοσίευσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN καθώς και πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνει τα εξής:

Στην Ελλάδα, στον Όμιλο μας, έχουμε το μοναδικό στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένο συγκρότημα που περιλαμβάνει βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο. Δεν έχουν μείνει δυστυχώς πολλά στην Ευρώπη, ίσως 4-5 από τα 15 πριν 10 χρόνια, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και κανένα καθετοποιημένο.

'Αμεσα και έμμεσα η συνολική αλυσίδα αξίας του Αλουμινίου απασχολεί πάνω από 30.000 εργαζόμενους και είναι ως επί το πλείστον εξαγωγική.

Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη χώρα να χάσει μία από τις λίγες θέσεις «πρωταθλητισμού» που κατέχει στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι, λόγω του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστους στον χώρο, το υψηλότερο σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat.