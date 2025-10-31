Σφοδρές αντιδράσεις από κόμματα, βουλευτές, Δήμους και εργαζόμενους στα Ταχυδρομεία.

Σφοδρές αντιδράσεις από κόμματα, βουλευτές, Δήμους και εργαζόμενους στα Ταχυδρομεία έχει προκαλέσει η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν 204 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Από τα 456 ταχυδρομεία που ανήκουν σήμερα στον δημόσιο οργανισμό, αποφασίστηκε να αναστείλουν οριστικά τη λειτουργία τους τα 204, εκ των οποίων τα 40 βρίσκονται στην Αττική και τα υπόλοιπα 164 στην περιφέρεια. Η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού δικτύου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς έκανε γνωστό ότι στη μια το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, 4/11, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με τα ΕΛΤΑ. Ο κ. Καββαθάς είπε ότι «μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

Η κοινή συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι της Τρίτης 4ης Νοεμβρίου στην Αίθουσα της Γερουσίας.

Ποια ΕΛΤΑ κλείνουν στην Αττική

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ποια ΕΛΤΑ κλείνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ

Πώς θα γίνεται η διανομή σε περιοχές που κλείνουν καταστήματα ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, «στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες».

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον. «Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό» τονίζεται.

Αντιδράσεις κομμάτων για ΕΛΤΑ

Το θέμα έθεσε αρχικά ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι «καταθέτουμε αίτημα διεξαγωγής έκτακτης κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, η διοίκηση των οποίων ανακοίνωσε ότι κλείνει 200 καταστήματα σε όλη την χώρα» και πρόσθεσε ότι «μπορεί η επεξεργασία του φορολογικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή να μετατεθεί για μία δύο ημέρες αργότερα μπροστά στην ανάγκη να συζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ παρουσία των αρμοδίων υπουργών, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ».

«Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το χρειάζονται δεν θα έχουν ταχυδρομείο. Δεν θα πω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει τα ΕΛΤΑ που είναι ατελείωτα αυτά, αλλά και επί ΝΔ τα ΕΛΤΑ στηρίχθηκαν με 130 εκατ. ευρώ για να κλείσουν 200 καταστήματα και η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο σαν να υπάρχει έξω μπουνάτσα;» πρόσθεσε ο κ. Παππάς.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, συντάχθηκε με το αίτημα και ζήτησε κατά την συνεδρίαση «να προσέλθει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου καθώς εποπτεύει την τήρηση του Κανόνα των καθολικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που παρά την ιδιωτικοποίησή τους τα έχουν κρατήσει στο αντικείμενό τους». Ο κ. Κουκουλόπουλος επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική ερώτηση πριν την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των καταστημάτων με αυτό ως κεντρικό θέμα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, πρόσθεσε ότι «η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση των ΕΛΤΑ εγείρει σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά και την λειτουργία της Βουλής και το πως κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να συμπεριφέρονται και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση» Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι «κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ θα πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν την Βουλή των Ελλήνων και είναι θέμα κύρους και αξιοπιστίας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, συμφώνησε με το αίτημα, λέγοντας όμως προς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν πως «εκπλήσσομαι για την αντίδρασή σας, εδώ πραγματικά "ο βασιλιάς γυμνός" που σήμερα υποκρίνεστε αφού στηρίξατε με την πολιτική σας το κέρδος των πολυεθνικών και στο πλαίσιο αυτό στείλατε τα ΕΛΤΑ εκεί που είναι σήμερα, στο Υπερταμείο» και πρόσθεσε ότι «όταν το κέρδος μπαίνει στη μέση η ανάγκη των ανθρώπων πετιέται στο καλάθι των αχρήστων… ».

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστήριξε το αίτημα άμεσης σύγκλησης των κοινών Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, λέγοντας πως η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση. «Είναι εντυπωσιακό, που στο μεγάλο πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου η απάντηση είναι να κλείσουν τα ταχυδρομεία!», σχολίασε ο κ. Τσακαλώτος.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, συμφώνησε στην ανάγκη άμεσης σύγκλησης των σχετικών Επιτροπών για να συζητηθεί η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα, λέγοντας ότι ήδη έχει δεχθεί πολλές διαμαρτυρίες πολιτών από την εκλογική του περιφέρεια.

Ο αγορητής της Νίκης, Ανδρέας Βορύλλας, υποστήριξε το αίτημα λέγοντας ότι «η κακοδιαχείριση δεκαετιών έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην επαρχία. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσουμε έτσι και επειδή για μικροκομματικές σκοπιμότητες τα ΕΛΤΑ έφτασαν σε αυτό το σημείο να αφήσουμε τους πολίτες κρεμασμένους…»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρεττός συντάχθηκε με το αίτημα και σημείωσε ότι είναι αντιφατικό το Υπερταμείο «να θέλει να κλείσει καταστήματα σε όλη την επικράτεια γιατί έχουν παθητικό μερικών χιλιάδων ευρώ στην λειτουργία τους και από την άλλη να αγοράζει με πολλά εκατομμύρια φρούδες επιχειρήσεις και επενδύσεις που δεν θα γίνουν ποτέ». Η απόφαση του Υπερταμείου είπε «είναι προσχηματική και αντιβαίνει στις πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε για την ανάσχεση του δημογραφικού».

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε ότι «η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που χρειάζεται να συζητηθεί σε μια κοινή συνεδρίαση γενικότερα είναι όχι μόνο για τα ΕΛΤΑ αλλά για το τι κάνει το Υπερταμείο. Η Πλεύση Ελευθερίας υπήρξε από την αρχή κατά της σύστασης του Υπερταμείου, που είναι ένας καταρχήν μνημονιακός θεσμός που συστηματικά καταστρέφει και εκποιεί την δημόσια περιουσία»

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, απάντησε πως «οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν θέσει το θέμα που υπάρχει με την απόφαση αυτή όχι μόνο στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με χθεσινή τηλεδιάσκεψη.