Διπλή αύξηση για τζίρο και όγκο στο λιανεμπόριο τον Αύγουστο

Άνοδο κατέγραψε τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και ο όγκος των προϊόντων για το λιανεμπόριο τον Αύγουστο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Άνοδο κατέγραψε τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και ο όγκος των προϊόντων για το λιανεμπόριο τον Αύγουστο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 αύξηση 1,0%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 αύξηση 1,7%.

Παράλληλα, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,2%.