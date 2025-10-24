Motor Oil: Η θυγατρική της Ireon Investments αποκτά το 60% της Automotive Solutions

Το τίμημα ανέρχεται στα 6,3 εκατ. ευρώ.

Ειδική άδεια παρείχε η Motor Oil στην θυγατρική της με την επωνυμία Ireon Investments προκειμένου να αποκτήσει το 60% της Automotive Solutions από την NRG Supply and Trading έναντι 6,3 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 24ης Οκτωβρίου 2025, παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της με την επωνυμία «IREON INVESTMENTS LTD» (η «IREON») να προβεί σε απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «NRG»), επίσης θυγατρική της Εταιρείας, ποσοστού 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «AUTOMOTIVE SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «AUTOMOTIVE SOLUTIONS»). Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έδωσε την έγκρισή του προκειμένου η IREON, ως αγοράστρια, να συνάψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών (το «SPA») με την NRG, ως πωλήτρια, για την απόκτηση 13.134 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της AUTOMOTIVE SOLUTIONS έναντι τιμήματος έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€6.300.000,00) (η «Συναλλαγή»). Οι εν λόγω 13.134 ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του μετοχικού κεφαλαίου της AUTOMOTIVE SOLUTIONS.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Νόμου 4548/2018, (α) η Εταιρεία και η NRG είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της NRG, και (β) η Εταιρεία και η IREON είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της IREON.

Η απόφαση για τη χορήγηση της ως άνω ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελήφθη βάσει της από 2 Οκτωβρίου 2025 έκθεσης αξιολόγησης των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 (η «Έκθεση Αξιολόγησης»), της ελεγκτικής εταιρείας «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ», η οποία, με βάση τη διενεργηθείσα εργασία της όπως περιγράφεται στην Έκθεση Αξιολόγησης και η οποία αφορά την αποτίμηση του 60% των μετοχών εκδόσεως της AUTOMOTIVE SOLUTIONS και την επισκόπηση των οικονομικής φύσης όρων του σχεδίου του SPA που τέθηκε υπ’ όψιν της, συμπέρανε ότι, η Συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετόχων μειοψηφίας και τα μη συνδεδεμένα μέρη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 101 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018.

Η έκθεση αξιολόγησης της «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ» είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2025.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της Συναλλαγής και μεταβίβασης των 13.134 μετοχών εκδόσεως της AUTOMOTIVE SOLUTIONS ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του Νόμου 4548/2018.