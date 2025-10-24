Sky Express: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία της με νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Βερολίνο

Μετά το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη, το Ντίσελντορφ, και με το Αμβούργο να προστίθεται σύντομα, η γερμανική πρωτεύουσα εντάσσεται ως ακόμη ένας στρατηγικός ευρωπαϊκός προορισμός, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της εταιρείας στη γερμανική αγορά.

Η Sky Express εγκαινίασε στις 16 Οκτωβρίου τη νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα–Βερολίνο με τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις (Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή), στο πλαίσιο της σταθερής επέκτασης του διεθνούς της δικτύου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το νέο απευθείας δρομολόγιο της Sky Express πραγματοποιείται με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Airbus A320neo και Airbus A321neo. Πρόσφατα η εταιρεία υποδέχτηκε ένα ακόμη Airbus, φτάνοντας συνολικά τα 29 αεροσκάφη, ενώ διαθέτει τον νεότερο στόλο στην Ελλάδα.

Ο μέσος όρος ηλικίας των Airbus neo είναι μόλις 3,9 έτη και σε συνδυασμό με το μειωμένο περιβαλλοντικό και ηχητικό αποτύπωμα των αεροσκαφών, ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με τη νέα αυτή σύνδεση, η Sky Express εξυπηρετεί πλέον 27 διεθνείς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της σε αγορές στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας και την ελκυστικότητά της ως τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Έως το τέλος του έτους, το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας ενισχύεται περαιτέρω με νέες απευθείας συνδέσεις από Αθήνα προς Λισαβόνα, Μαδρίτη, Αμβούργο, Λυών και Τελ Αβίβ, καθώς και με νέες συνδέσεις Θεσσαλονίκη–Ντίσελντορφ και Ηράκλειο–Τίρανα. Παράλληλα, η Sky Express, είναι η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρεία, που καλύπτει το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών εντός Ελλάδας, διασφαλίζοντας σταθερή διασυνδεσιμότητα σε όλη τη χώρα.

Στην πρώτη πτήση, εκ μέρους της Sky Express το παρών έδωσε ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της εταιρείας ο οποίος δήλωσε «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Αεροδρόμιο του Βερολίνου για τη θερμή υποδοχή. Η νέα αυτή σύνδεση ενισχύει ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και προσφέρει στους επιβάτες από Βερολίνο πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με συνέπεια, συνεχίζουμε να παρέχουμε αξιόπιστες, ποιοτικές και προσιτές επιλογές, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα των δύο χωρών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Ελλάδας».

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Sky Express στο αεροδρόμιο του Βερολίνου και προσφέρουμε στους επιβάτες μας μια νέα, σταθερή σύνδεση με την Αθήνα. Πρόκειται για μία σύνδεση, που προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές τόσο για επαγγελματικά όσο και για ταξίδια αναψυχής. Ιδιαίτερα, το εκτεταμένο δίκτυο συνδέσεων της Sky Express εντός Ελλάδας δημιουργεί ελκυστικές ταξιδιωτικές δυνατότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε η Aletta von Massenbach, Διευθύνουσα Σύμβουλος του αεροδρομίου.