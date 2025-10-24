Απορρίφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η προδικαστική προσφυγή που είχε υποβληθεί από το σχήμα ΑΚΤΩΡ – Τομή κατά του διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής για τη «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο». Αναμονή για την αντίδραση των εμπλεκομένων. Πάμε για προσφορές ή… ΣτΕ; Ποιο είναι το project.

Απορρίφθηκε, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, η προδικαστική προσφυγή που είχε υποβληθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου από το σχήμα ΑΚΤΩΡ – Τομή κατά του διαγωνισμού που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής για τη «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ (με το ΦΠΑ).

Όπως είχαμε αναφέρει, η διαδικασία «πάγωσε» καθώς η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – Τομή είχε προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ θεωρώντας ότι η διακήρυξη έχει όρους (οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί, απαιτήσεις για κοινοπραξίες, κύκλους εργασιών, τεχνικά ζητήματα, εμπειρία για διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κοστολόγηση του έργου κ.α.) οι οποίοι εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και πάντως δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

Εξέλιξη που είχε οδηγήσει την Περιφέρεια να αναστείλει στην παρούσα φάση τη διαδικασία, μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή από Οκτώβριο από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και να βγει σχετική απόφαση. Να αναφέρουμε ότι κάθε υποψήφιος διεκδικητής έχει το δικαίωμα να εξετάσει τους όρους της διακήρυξης και να στραφεί κατά συγκεκριμένων, ή και συνολικά κατά του διαγωνισμού, αν θεωρήσει ότι αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό ή εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, όπως, άλλωστε, συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, αν και η Αρχή απέρριψε την προσφυγή, μένει να φανεί αν η πλευρά της AKTOR συνεχίσει τις νομικές ενέργειες, οδηγώντας, ως έχει το δικαίωμα, τη διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ή αν θα ανοίξει ο δρόμος για να δοθούν προσφορές από ενδιαφερόμενους ομίλους.

Οι προβλεπόμενες αναπλάσεις

Μεταξύ άλλων, οι προβλεπόμενες αναπλάσεις αφορούν στην διαμόρφωση γραμμικού αστικού Πάρκο επιφανείας περί τα 90 στρέμματα συνολικά, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, ειδικά έργα περιβάλλοντος χώρου όπως οι 3 κολυμβητικές δεξαμενές, θεματικές παιδικές χαρές και χώροι κοινωνικών παιχνιδιών, χώροι φυσικής αναγέννησης, ανάπτυξη θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τεχνητός υγρότοπος, νέο πολύ-λειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, χώροι εκδηλώσεων, γέφυρες και πεζογέφυρες ώστε να εξασφαλίζουν τη σύνδεση της πόλης με το Πάρκο, Smart Park-με πρόβλεψη κατασκευής υποδομών «Έτοιμες για το Μέλλον», ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και ενσωμάτωση ΑΠΕ, νέα κτιριακά έργα ανωδομής επιφανείας περί των 4.000 τ.μ. και συνοδοί βοηθητικοί υπόγειοι χώροι επιφανείας άνω των 850 τ.μ., υπόγειοι χώροι στάθμευσης επιφανείας περί τα 31.000 τ.μ., αναβάθμιση της ευρύτερης Ζώνης του Αμφιθεάτρου, χώροι περιπάτου και ποδηλάτου, προβλήτας μήκους 108 μ, τεχνητές νησίδες, τεχνητή παραλία κ.α..

Η έκταση και οι ζώνες

Ειδικότερα, όπως σημειώνονταν στη σχετική προκήρυξη, στην Περιφέρεια Αττικής έχει παραχωρηθεί, η χρήση χωρίς αντάλλαγμα, για 40 έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, έκτασης εμβαδού 487.393 τμ μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης, ευρισκόμενη στη θέση του Φαληρικού Όρμου. Συγκεκριμένα έχουν παραχωρηθεί η Ζώνη Α1, επιφανείας 240.300 τμ, οι ζώνες Α2 και Β1, επιφανείας, αντίστοιχα 129.600 τμ και 93.300 τμ μετά των υφιστάμενων εγκαταστάσεών τους, συνολικού εμβαδού 12.973,83 τμ, καθώς και τμήματα των Ζωνών Β2 και Γ1 (επιφανείας 24.193 τμ). Τα έργα προς δημοπράτηση αφορούν: στις ζώνες: Ι έκτασης 240,3 στρεμμάτων (μεταξύ Κηφισού και Ιλισού) και ΙΙ έκτασης 222,9 στρεμμάτων (μεταξύ Ιλισού και ανατολικού καναλιού – Ζώνη Βeach Volley και Ναυταθλητικής Μαρίνας) όπως αυτές καθορίζονται στο ΠΔ 443 ΑΑΠ 06/12/13, το οποίο αφορά στη συνολική Ανάπλαση της περιοχής, ορίζει χρήσεις και θέτει όρους και περιορισμούς δόμησης.

Τα έργα ανάπλασης αποσκοπούν:

στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολικής έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων, με άξονες τη φύση, τον πολιτισμό, την άσκηση/άθληση, τη ψυχαγωγία

την αρμονική και λειτουργική διάταξη των τεχνικών υποδομών και ειδικώς των συγκοινωνιακών έργων της παράκτιας ζώνης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αρμονικής συνέχειας της πόλης, καθώς και τη βέλτιστη σύνδεση της παράκτιας ζώνης με το υπερτοπικό δίκτυο, έργα υπό ολοκλήρωση

στην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής, έργα επίσης υπό ολοκλήρωση

στη λειτουργική και αισθητική σύνδεση και συνέχεια της παραλιακής ζώνης Π. Φαλήρου με το πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τη Καστέλα και τον Πειραιά, αξιοποιώντας, αναβαθμίζοντας, τα ήδη υλοποιημένα Ολυμπιακά Έργα στον Φαληρικό Όρμο, από τον Ιλισό στο Δέλτα.

Ως γνωστόν, τα έργα ανάπλασης έχουν προβλεφθεί να εκτελεστούν σε δυο Φάσεις. Η Α’ Φάση αφορά στα έργα Υποδομής και η φάση αυτή βρίσκεται υπό ολοκλήρωση. Η Β’ φάση στην υλοποίηση της οποίας αποβλέπει η παρούσα Διακήρυξη, αφορά σε έργα Αναπλάσεων, ήτοι επιδομών (επιφανειακών διαμορφώσεων/«επιδερμίδας») και έργα κτιριακών και δευτερευουσών εγκαταστάσεων καθώς και έργα Λιμενικά εντός θαλάσσης. Επιπλέον, αντικείμενο του έργου είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση από τον Ανάδοχο των μελετών του έργου σε τελικό στάδιο φυσικού σχεδιασμού, όπου απαιτείται, ώστε να υλοποιηθεί το έργο με την απαιτούμενη ποιότητα.

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες αναπλάσεις μεγάλης κλίμακας αφορούν, μεταξύ άλλων, σε έργα: