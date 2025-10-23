Ο καθημερινός μας σύμμαχος για γερή καρδιά και απώλεια των περιττών κιλών

Ο καθημερινός μας σύμμαχος για γερή καρδιά και ρύθμιση του σωματικού βάρους

Με την παχυσαρκία και τις καρδιοπάθειες να αποτελούν τις δύο όψεις ενός νομίσματος και τη βασική αιτία νοσηρότητας, είναι σημαντικό να έχουμε ένα σύμμαχο στο φαρμακείο, που μάς βοηθά να θωρακίσουμε την καρδιά μας και να χάσουμε τα περιττά κιλά, συμπληρώνοντας τις ιατρικές συστάσεις για υγιεινή διατροφή και συστηματική άσκηση.

Η θωράκιση της καρδιαγγειακής υγείας με την απώλεια των περιττών κιλών αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς παγκοσμίως και στην Ελλάδα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου. Στη χώρα μας έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την παχυσαρκία, και τα άτομα με παραπανίσιο σωματικό βάρος αντιμετωπίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η σωστή ισορροπημένη διατροφή με την συστηματική άσκηση αποτελούν το βασικό δίπτυχο για την διατήρηση της υγείας σε κάθε ηλικία και σε αυτό το δίπτυχο, ένα συμπλήρωμα διατροφής, έρχεται να γίνει ο καθημερινός μας σύμμαχος για γερή καρδιά και ρύθμιση του σωματικού βάρους. Χάρη στην σύνθεση του με ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό της ελιάς και του ελαιόλαδου, το Olivomed® της InterMed συστήνεται για την υγεία της καρδιάς και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Πρόσφατα κατοχυρώθηκε με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο που θα βρούμε στο ράφι του φαρμακείου για να εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας ένα ανεκτίμητο δώρο υγείας.

Το Olivomed® αποτελεί ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής, πλούσιο σε αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες ελαιολάδου, το οποίο συνδυάζει το ελληνικό ελαιόλαδο και ένα εκχύλισμα καρπού ελιάς, τιτλοδοτημένο σε υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της. Η φόρμουλα του Olivomed® αποτελεί καρπό επιστημονικής έρευνας και συνοδεύεται από κλινικές μελέτες που αναδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη της υδροτυροσόλης.

Το βασικό του συστατικό, η υδροξυτυροσόλη έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, που προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και μειώνει τις φλεγμονώδεις διεργασίες οι οποίες επιβαρύνουν τον οργανισμό. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει αναγνωρίσει επίσημα ότι η κατανάλωση πολυφαινολών του ελαιολάδου, και ειδικότερα της υδροξυτυροσόλης, συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες. Δημοσιευμένη κλινική μελέτη με τίτλο «Συσχέτιση του εμπλουτισμένου με υδροξυτυροσόλη ελαιολάδου με τη λειτουργία των αγγείων σε χρόνια στεφανιαία νόσο» ανέδειξε ότι η πρόσληψη υδροξυτυροσόλης μέσω της χορήγησης του Olivomed® σχετίζεται με βελτίωση των παραμέτρων που αφορούν την καρδιαγγειακή υγεία.

Αναφορικά με την «επιδημία» της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας, που πλήττει τη χώρα μας, με έναν στους 3 ενήλικες να έχουν παραπανίσια κιλά, η υδροξυτυροσόλη αποδεικνύεται και εκεί πολύτιμη. Στις μελέτες, φαίνεται να συμβάλει και στη μείωση του σωματικού βάρους, της σπλαχνικής λιπώδους μάζας, αλλά και στη βελτίωση του συνολικού μεταβολικού προφίλ του οργανισμού. Δημοσιευμένη, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, προοπτική κλινική μελέτη με τίτλο «Επίδραση της μακροχρόνιας χορήγησης υδροξυτυροσόλης στο σωματικό βάρος, τη λιπώδη μάζα και το μεταβολικό προφίλ των ούρων» έδειξε ότι η συστηματική πρόσληψη της συγκεκριμένης πολυφαινόλης, μέσω της χορήγησης του Olivomed®, οδηγεί σε σημαντικές μεταβολές, τεκμηριώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του σωματικού βάρους και στην πρόληψη των μεταβολικών διαταραχών. Πρόσφατα, η InterMed πρόσφατα κατοχύρωσε το Olivomed® με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το οποίο έχει επεκταθεί και εκτός Ευρώπης, για τη συμβολή του στη μείωση του δείκτη μάζας σώματος σε υπέρβαρα άτομα, καθώς η επιδημία της παχυσαρκίας αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο των καιρών, που υπονομεύει την υγεία και το προσδόκιμο επιβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων.

