Fitch: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων για την Intralot στο B+

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot κατά τρεις βαθμίδες προχώρησε η Fitch Ratings, στον απόηχο της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Bally International Interactive (BII), θυγατρικής της Bally’s.

Έτσι, ο οίκος αξιολογεί πλέον την Intralot με B+ από CCC+ προηγουμένως, με σταθερό outlook, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τις εκτιμήσεις της Fitch για βελτιωμένο επιχειρηματικό προφίλ της εισηγμένης και σημαντικά μειωμένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο μετά το deal, καθώς και μια πιο βιώσιμη κεφαλαιακή δομή.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές του οίκου επισημαίνουν ότι πρόκειται πλέον για έναν όμιλο μεγαλύτερης κλίμακας, με υψηλότερη διαφοροποίηση προϊόντων και γεωγραφική διασπορά, καθώς και υψηλή λειτουργική κερδοφορία και περιθώρια ελεύθερων ταμειακών ροών.

Εξηγούν, επίσης, ότι ο νέος όμιλος διαθέτει μεγαλύτερη έκθεση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά του. Κι αυτό, καθώς το 73% των εσόδων προέρχονται από αθλητικό στοίχημα και iGaming, το οποίο, αν και λιγότερο ασφαλές, παραμένει ώριμο και αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερό ρυθμό, εφόσον δεν υπάρξουν αρνητικές ρυθμιστικές εξελίξεις. Πάντως το βασικό σενάριο της Fitch δεν προβλέπει σημαντικές αρνητικές ρυθμιστικές ή φορολογικές αλλαγές.

Χρηματοδότηση επενδύσεων

Η Intralot επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς για νέες συμβάσεις σε διάφορες πολιτείες. Οι συμβάσεις αυτές είναι μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τις αυτόνομες δραστηριότητες της Intralot, όπως σχολιάζει η Fitch, ενώ ο οίκος εκτιμά ότι θα απαιτηθούν περίπου 220 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις (capex) για την περίοδο 2025-2029 και ότι οι ταμειακές ροές της BII θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη στρατηγική επενδύσεων της Intralot.