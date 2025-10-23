Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεοδωρικάκος: Συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Newsroom
Θεοδωρικάκος: Συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
Συζητήθηκαν προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της ναυτιλίας, στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.

Με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στη συνάντηση συζητήθηκαν προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της ναυτιλίας, στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.

