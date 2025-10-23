Βανς: Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Σύμφωνα με τους αμερικανούς αξιωματούχους, ένα τέτοιο σχέδιο βλάπτει τις προσπάθειες για την εδραίωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποδοκίμασε τις συζητήσεις στο ισραηλινό κοινοβούλιο με θέμα τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, έπειτα και από τις παρόμοιες επικρίσεις που διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που αναμένεται εντός της ημέρας στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς χθες, η Κνεσέτ ενέκρινε την εξέταση δύο νομοσχεδίων που στοχεύουν στην επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τους αμερικανούς αξιωματούχους, ένα τέτοιο σχέδιο βλάπτει τις προσπάθειες για την εδραίωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ, αυτό θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας», είπε Βανς ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ισραήλ. «Αν κάτι τέτοιο θα ήταν μία πολιτική κίνηση, θα ήταν μία πολύ βλακώδης πολιτική κίνηση και προσωπικά το εκλαμβάνω ως ύβρη».

Πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Ισραήλ χθες, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα απειλούσε την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και θα ήταν επιβλαβές.

«Δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε προς το παρόν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο που θα συναντηθεί αύριο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Αυτό δεν θα συμβεί».

Σειρά αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ παρήλασαν αυτήν την εβδομάδα από την Ιερουσαλήμ για τα μεθεόρτια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία ετέθη σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Νετανιάχου: «Προβοκάτσια της αντιπολίτευσης»

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την έγκριση από την Κνεσέτ δύο προτάσεων επί του νόμου για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμη προβοκάτσια» της αντιπολίτευσης.

«Η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική προβοκάτσια της αντιπολίτευσης, που είχε ως στόχο να σπείρει τη διχόνοια εν μέσω της επίσκεψης του αντιπροέδρου Τζ. Ντ Βανς στο Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ