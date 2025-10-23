Ιράν: «Μια νέα επίθεση εναντίον μας θα οδηγούσε ξανά σε αποτυχία»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν νέα επίθεση εναντίον της χώρας του θα ήταν «μια νέα αποτυχία», αφότου ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) έκανε λόγο για «νέα καταφυγή στη βία» σε περίπτωση αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες με την Τεχεράνη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανέστειλε τον Ιούλιο κάθε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ έπειτα από έναν πόλεμο 12 ημερών που ξέσπασε με άνευ προηγουμένου ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον κυρίως πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν και εκείνες πλήγματα εναντίον ορισμένων εγκαταστάσεων στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου αυτού. Σε αντίποινα, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον του Ισραήλ.

Χθες, Τετάρτη, ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο διευθυντής του ΔΟΑΕ, του οργανισμού του ΟΗΕ που έχει επιφορτιστεί με την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο καταφυγής στη βία εναντίον της Τεχεράνης σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών.

«Αν η διπλωματία αποτύχει, φοβάμαι μια νέα χρήση βίας», εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, είπε, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην ελβετική εφημερίδα Le Temps.

«Το Ιράν θα μπορούσε να έχει αρκετό καύσιμο για μια δεκαριά ατομικές βόμβες. Αλλά δεν έχουμε αποδείξεις ότι η Τεχεράνη επιδίωκε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αντέδρασε στις δηλώσεις αυτές με ένα σύντομο βίντεο που μεταδόθηκε στη σελίδα του στο Telegram.

«Δεν ξέρω αν είπε αυτά τα λόγια για λόγους ανησυχίας ή απειλής, αλλά εκείνοι που διατυπώνουν τέτοιες απειλές οφείλουν να ξέρουν ότι η επανάληψη μιας αποτυχημένης εμπειρίας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μια νέα αποτυχία», είπε.

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, το Ιράν είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει πυρηνικό όπλο η οποία εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλό επίπεδο (60%), κοντά στο τεχνικό όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικής βόμβας.

Η Τεχεράνη εκτιμά πως ο ΔΟΑΕ φέρει ένα μέρος της ευθύνης για την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ, καθώς πραγματοποιήθηκε την επομένη της ψηφοφορίας επί ενός κρίσιμου ψηφίσματος για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στην έδρα της υπηρεσίας στη Βιέννη,

Το Ιράν προσάπτει επίσης στον ΔΟΑΕ ότι δεν καταδίκασε τα πλήγματα εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του στη διάρκεια του πολέμου τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ