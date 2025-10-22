Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα δημιουργήσει το πρώτο post-AI campus στον κόσμο στο Ελληνικό

Συνομιλία ανάμεσα στον Θεόδωρο Γαβριηλίδη, Chief Investment Officer από τη Lamda Development και τον Αντώνη Πολεμίτη, CEO από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Prodexpo 2025.

Οι πρότυπες εκπαιδευτικές δομές και οι φοιτητικές εστίες που θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια στο Ελληνικό, με φόντο τη ραγδαία επέλαση του ΑΙ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας ανάμεσα στον Θεόδωρο Γαβριηλίδη, Chief Investment Officer από τη Lamda Development και τον Αντώνη Πολεμίτη, CEO από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Prodexpo 2025.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της δημιουργίας φοιτητικών εστιών στο Ελληνικό, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ήταν από τους πρώτους φορείς που πίστεψαν στην επένδυση αυτή.

Όπως εξήγησε, πλέον υπάρχει μια σταδιακή μετατροπή του residential real estate από απλό προϊόν σε προϊόν αξίας – κάτι που εφαρμόζει η Lamda Development και στα εμπορικά της κέντρα – και ο στόχος είναι να γίνει το ίδιο και στις φοιτητικές εστίες, μια αγορά ιδιαίτερα ανερχόμενη σε πόλεις όπως το Λονδίνο και η Μαδρίτη, που μπορεί να προσελκύσει developers μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως ανέφερε, η ευκαιρία είναι πολύ μεγάλη, καθώς το προϊόν που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα είναι περιορισμένο, και ως εκ τούτου το Ελληνικό είναι ιδανικό για να ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια. Ωστόσο, κατά τον κ. Γαβριηλίδη, «το κόστος και ο χρόνος είναι η πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία· θα είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά όταν το καταφέρουμε, θα είναι εύκολο να το υλοποιήσουμε και στη συνέχεια».

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Πολεμίτης, ανέπτυξε το όραμά του για το πανεπιστήμιο του μέλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το Ελληνικό ήταν η μόνη επιλογή για τους στόχους μας». Όπως τόνισε, «είμαστε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου, με 12.000 φοιτητές, και ήδη αποτελούμε μια καλή επιλογή για τους φοιτητές στην Ελλάδα. Μέσω αυτής της προσπάθειας που κάνουμε τα επόμενα χρόνια, δημιουργείται η δυνατότητα να ιδρύσουμε μια πανεπιστημιούπολη στα πρότυπα των ΗΠΑ, που εκτός από τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, θα περιλαμβάνει πολιτιστικό πάρκο, Smart City και θα είναι κοντά στην παραλία».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Πολεμίτης, σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν μόνο δύο πανεπιστήμια με σοβαρές εγκαταστάσεις campus και περιβάλλον κατάλληλο για την εκπαίδευση μελλοντικών στελεχών επιχειρήσεων. Αυτό καθιστά το Ελληνικό ιδανικό για τέτοιες αναπτύξεις, καθώς θα διαθέτει ξενοδοχεία, καταστήματα και καινοτόμες περιοχές.

Σημαντική είναι και η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη αλλάζει και θα συνεχίσει να μεταβάλλει τον τρόπο που γίνεται η μάθηση. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε ότι το campus του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Ελληνικό θα είναι το πρώτο post-AI campus στον κόσμο, κρούοντας ωστόσο τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ, η οποία, όπως είπε, δεν διαθέτει καμία σημαντική εταιρεία AI, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Πρόσθεσε, δε, ότι οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω από το Campus αυτό είναι δύο: «Το πως θα μπορούμε να εφαρμόσουμε ΑΙ παντού στην κοινωνία με τη λειτουργία του campus ως ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και πώς θα το σχεδιάσουμε με στόχο να αντλήσουμε μοντέλα για να προάγουμε την υγεία και τη βιοάμυνα».