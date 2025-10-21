Μεγάλου: Η Τράπεζα Πειραιώς στην πρωτοπορία της νέας εποχής της θεματοφυλακής

Ο Χ. Μεγάλου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Πειραιώς στην επόμενη ημέρα του θεσμού της θεματοφυλακής, καθώς ο κλάδος μετασχηματίζεται ριζικά μέσα από την ψηφιοποίηση, την ενσωμάτωση ESG και την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών.

Συνέντευξη στο διεθνές περιοδικό Global Custodian παραχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα μέσα διεθνώς στον χώρο των κεφαλαιαγορών και της θεματοφυλακής.

Ο ίδιος ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Πειραιώς στην επόμενη ημέρα του θεσμού της θεματοφυλακής, καθώς ο κλάδος μετασχηματίζεται ριζικά μέσα από την ψηφιοποίηση, την ενσωμάτωση ESG και την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών.

Όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, η θεματοφυλακή έχει πάψει να αποτελεί μια καθαρά συναλλακτική υπηρεσία και εξελίσσεται σε στρατηγικό συνεργάτη για τους θεσμικούς επενδυτές. Η Πειραιώς έχει επενδύσει συστηματικά στην πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της, εισάγοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες straight-through processing, που μειώνουν τον κίνδυνο και επιταχύνουν τον διακανονισμό συναλλαγών. Η τεχνολογία, σημείωσε, δεν αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της στρατηγικής της Τράπεζας, με λύσεις βασισμένες σε AI, cloud analytics και real-time custody dashboards, που προσφέρουν διαφάνεια, ταχύτητα και εξατομικευμένη πληροφόρηση στους πελάτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπτυξη θεματοφυλακής νέας γενιάς για εναλλακτικά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η Πειραιώς χτίζει θεσμικού επιπέδου υποδομές για ασφαλή διαχείριση και φύλαξη tokenised assets, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, η ενσωμάτωση δεικτών ESG στις υπηρεσίες θεματοφυλακής δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να παρακολουθούν την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση των χαρτοφυλακίων τους, δίπλα στα οικονομικά τους αποτελέσματα – εξέλιξη που μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε ουσιαστικό παράγοντα επενδυτικής αξίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Μεγάλου επεσήμανε ότι η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών αποτελεί πλέον οικονομική αναγκαιότητα. Η πιθανή ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext θα μπορούσε, όπως ανέφερε, να αλλάξει το τοπίο, ενισχύοντας τη ρευστότητα, την προβολή των εκδοτών και την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων. Σε αυτό το περιβάλλον, η Πειραιώς διαθέτει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και την τοπική τεχνογνωσία, εξασφαλίζοντας ότι η εναρμόνιση θα συνοδεύεται από πρακτική αξία για επενδυτές και εκδότες.

Η διεθνής αναγνώριση της Πειραιώς στον χώρο της θεματοφυλακής είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια, με διαδοχικές διακρίσεις από κορυφαίους θεσμούς του κλάδου. Το 2025, η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω αυτή την παράδοση αριστείας, αποσπώντας το Global Custodian Award for Client Service & Relationship Management — ένα από τα πιο διακεκριμένα και απαιτητικά βραβεία παγκοσμίως, που απονέμεται αποκλειστικά σε οργανισμούς με κορυφαία επίδοση στην εξυπηρέτηση και στη διαχείριση σχέσεων θεσμικών πελατών. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την αφοσίωση των ανθρώπων της Πειραιώς στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της επόμενης τριετίας: την εδραίωση της ηγετικής θέσης της Πειραιώς στη θεματοφυλακή, την επέκταση σε εναλλακτικά και ψηφιακά assets, την περαιτέρω ενσωμάτωση ESG και τη συνεχή επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια. «Η φιλοδοξία μας είναι να ξεπεράσουμε τον ρόλο του παρόχου υπηρεσιών και να αποτελέσουμε πραγματικό στρατηγικό εταίρο των πελατών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος», κατέληξε.