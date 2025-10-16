Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Διευκρινίσεις για την εθελοντική πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Σε διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας εθελοντικής πρωτοβουλίας για μείωση τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς από τις εταιρείες λιανικού εμπορίου και τις προμηθευτικές επιχειρήσεις - η οποία ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου - προχώρησε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Ένωση σε σχετική ανακοίνωση:

«Οι 2.000+ κωδικοί αφορούν συνολικά τους κωδικούς στους οποίους θα εφαρμοστεί μείωση τιμής σε όλα τα Σούπερ Μάρκετ της χώρας και σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο επώνυμα προϊόντα, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει η κάθε αλυσίδα.

- Οι κωδικοί που συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και οι οποίοι θα έχουν μειωμένη τιμή, θα εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως το τέλος του χρόνου.

- Η συλλογή των προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή, διαφέρει ανά Κατάστημα λόγω διαφορετικού μεγέθους και διαθέσιμου κωδικολογίου.

Λόγω των παραπάνω σημείων και καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαφοροποιούνται ανά αλυσίδα, δεν είναι εφικτό κάθε Κατάστημα να διαθέτει το σύνολο όλων των κωδικών.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στην ελληνική κοινωνία, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας μαζί με την επιχειρηματική κοινότητα και σε συνεργασία με την Πολιτεία, ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη εθελοντική πρωτοβουλία, όπως είχε κάνει και πέρυσι, με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και ιδίως των πιο ευάλωτων καταναλωτών», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης.

