Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση και 3,7% στις κινήσεις αεροσκαφών στο 9μηνο

Άνοδος κατά 4,5% καταγράφεται στην επιβατική κίνηση κίνηση για το 9μηνο του 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 έφτασε τους 68.245.010 επιβάτες έναντι 65.290.410 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας όπου διεξάγονται εμπορικές πτήσεις.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού), για το 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, σημειώθηκε αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 2024, καθώς πραγματοποιήθηκαν 511.044 πτήσεις, έναντι 493.006 πτήσεων το 2024.

Αύξηση κατά 6,4% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ

Αύξηση κατά 6,4% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 (9μηνο 2025), σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στα 10.792.202 άτομα, έναντι 10.141.360 ατόμων το 2024. Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Σεπτέμβριο 1.472.518 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 4,2% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα.