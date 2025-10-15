Noval Property: Συγκροτήθηκε νέο ΔΣ - Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Γεώργιος Κουτσοποδιώτης

Ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης συγκεντρώνει πολυετή εμπειρία στις επενδύσεις, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και στην ανάπτυξη έργων, έχοντας διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, επί σειρά ετών, στον Όμιλο Ελλάκτωρ.

Στη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Noval Property μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία διεξήχθη στις 15 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,

9. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Γεώργιος Κουτσοποδιώτης

Σε συνέχεια της εκλογής νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το ΔΣ της εταιρείας όρισε ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Κουτσοποδιώτη, ο οποίος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουλίου 2021.

Ο κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, από τον Νοέμβριο του 2024, έχει αναλάβει τα καθήκοντα Διευθυντή Επιχειρήσεων στην εταιρεία.

Συγκεντρώνει πολυετή εμπειρία στις επενδύσεις, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και στην ανάπτυξη έργων, έχοντας διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, επί σειρά ετών, στον Όμιλο Ελλάκτωρ με αντικείμενο απασχόλησης στους τομείς Treasury, Έργα Παραχωρήσεων και Έργα Εξωτερικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες του Ομίλου Ελλάκτωρ και Οικονομικός Διευθυντής στην ΑΚΤΩΡ Α. Τ. Ε..

Επιπρόσθετα, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και Οικονομικός Διευθυντής της Village Roadshow Ελλάς Α.Ε., ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Dolphin Capital Properties και στέλεχος της REDS Α.Ε..