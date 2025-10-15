Νέα έκδοση του ChatGPT μόνο για ενήλικες: Θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο

Παρ' όλο που παραμένει ασαφές τι είδους υλικό θα θεωρείται επιτρεπόμενο, η κίνηση αυτή αποτελεί μία αλλαγή στρατηγικής για την OpenAΙ που μέχρι πρόσφατα απαγόρευε τέτοιο περιεχόμενο στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πρόσβαση σε μία έκδοση του ChatGPT με λιγότερη λογοκρισία που θα περιλαμβάνει μέχρι και ερωτικό υλικό πρόκειται να αποκτήσουν οι ενήλικοι χρήστες, σύμφωνα με την στροφή στην πολιτική της εταιρείας που έκανε γνωστή ο CEO, Σαμ Άλτμαν.

«Τον Δεκέμβριο, καθώς εφαρμόζουμε πιο αυστηρά τον ηλικιακό έλεγχο ως μέρος της αρχής μας «να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες ως ενήλικες», θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό υλικό, για επιβεβαιωμένους ενήλικες χρήστες», έγραψε σε ανάρτησή του την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, οι υπάρχουσες εκδόσεις του ChatGPT έχουν φτιαχτεί «αρκετά περιοριστικές» για να προστατεύουν την ψυχική υγεία των χρηστών, αλλά η προσέγγιση αυτή έκανε το chatbot «λιγότερο χρήσιμο - και απολαυστικό για τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας».

«Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας και έχουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις», ανέφερε.

Τα νέα αυτά εργαλεία είναι χαρακτηριστικά ασφάλειας και γονικού ελέγχου που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα για να αντιμετωπίσουν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο του chatbot στην ψυχική υγεία των νέων χρηστών. Ωστόσο, αν και από τη μία επεκτείνονται τα μέτρα προστασίας των ανηλίκων, φαίνεται ότι ο Άλτμαν είναι έτοιμος να υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση για τους ενήλικες στο ChatGPT.

Εκτός από την κυκλοφορία της νέας «ερωτικής» έκδοσης τον Δεκέμβριο, ο Άλτμαν προανήγγειλε μια νέα έκδοση του ChatGPT που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, και θα επιτρέπει στο chatbot να υιοθετεί ιδιαίτερες προσωπικότητες - χτίζοντας πάνω στις ενημερώσεις της τελευταίας έκδοσης GPT‑4o.

«Αν θέλετε το ChatGPT σας να ανταποκρίνεται με πολύ ανθρώπινο τρόπο, να χρησιμοποιεί πολλά emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, το ChatGPT θα πρέπει να το κάνει», είπε. «Αλλά μόνο αν το θέλετε».